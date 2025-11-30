Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Catalunya, España, detectaron un nuevo caso de peste porcina africana en su país.

La enfermedad de la peste porcina africana no se presentaba en España desde 1994; 31 años después ha vuelto a encender las alarmas del país y del mundo.

Incluso, el Gobierno de México recibió esta alerta y como medida para proteger a la producción porcina nacional, prohibió las importaciones de estos animales y sus productos derivados desde España.

¿La peste porcina africana afecta a humanos? No, pero es altamente contagiosa

En días recientes, el virus de la peste porcina africana (PPA) fue detectado en dos jabalíes silvestres en España, por lo que se emitieron las alertas sanitarias en dicho país.

Este virus de la peste porcina africana se caracteriza por ser una enfermedad no zoonótica; es decir, esta es exclusiva de los porcinos, por lo que no se transmite en humanos ni por contacto ni por vía oral de productos contagiados.

Peste porcina africana (Yazmín Betancourt)

Lo cierto es que esta enfermedad es altamente contagiosa entre los porcinos, además de que es una enfermedad vírica hemorrágica que afecta principalmente a cerdos y jabalíes.

Entres los síntomas o afectaciones que deja la peste porcina africana en el animal, está la falta de apetito. Además de:

Fiebre alta

Conjuntivitis cianosis en orejas y hocico

Vómitos

Piel enrojecida

Al momento, no existe una vacuna o cura para la peste porcina africana, por lo que una vez que un animal se contagia, tiene algo riesgo de muerte.

Dicha enfermedad puede ser contagiada al animal por el contacto con orina, heces o garrapatas.

De igual forma, puede transmitirse a través del contacto con objetos contaminados.