La peste porcina africana ha provocado la activación de una alerta sanitaria en 13 países que conforman a la Unión Europea, entre los que se incluyen los siguientes:

  1. Alemania
  2. Bulgaria
  3. Croacia
  4. Eslovaquia
  5. Estonia
  6. Grecia
  7. Hungría
  8. Italia
  9. Letonia
  10. Lituania
  11. Polonia
  12. República Checa
  13. Rumania

Las alarmas se dispararon luego de que varios puercos y jabalíes aparecieran muertos en zonas de dichos países, situación que puso en marcha un dispositivo de vigilancia para frenar la peste porcina africana.

No solo Europa: La peste porcina africana también afecta a estos países

La peste porcina africana se caracteriza por ser una enfermedad no zoonótica, lo que quiere decir que es exclusiva de los porcinos y no se transmite en humanos ni por contacto con un animal enfermo.

Puercos
Puercos (Unsplash)

Sin embargo, su presencia representa un grave riesgo para el sector económico y alimentario, pues la peste porcina africana puede provocar la muerte súbita de los puercos y en especial de lechones.

Aunque la Peste Porcina africana (PPA) se considera originaria y endémica de África (especialmente del África subsahariana), su presencia se ha extendido en Europa, así como:

  • Ucrania
  • Moldavia
  • Bosnia-Herzegovina
  • Montenegro
  • Albania
  • Macedonia del Norte

Los expertos señalan que la Peste Porcina Africana llegó a Rusia desde el Cáucaso en 2007, y desde entonces ha ido avanzando de forma imparable por Europa del Este y Central.

Nuevo caso de peste porcina africana en España
Nuevo caso de peste porcina africana en España (Especial)