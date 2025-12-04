La peste porcina africana ha provocado la activación de una alerta sanitaria en 13 países que conforman a la Unión Europea, entre los que se incluyen los siguientes:

Alemania Bulgaria Croacia Eslovaquia Estonia Grecia Hungría Italia Letonia Lituania Polonia República Checa Rumania

Las alarmas se dispararon luego de que varios puercos y jabalíes aparecieran muertos en zonas de dichos países, situación que puso en marcha un dispositivo de vigilancia para frenar la peste porcina africana.

No solo Europa: La peste porcina africana también afecta a estos países

La peste porcina africana se caracteriza por ser una enfermedad no zoonótica, lo que quiere decir que es exclusiva de los porcinos y no se transmite en humanos ni por contacto con un animal enfermo.

Puercos (Unsplash)

Sin embargo, su presencia representa un grave riesgo para el sector económico y alimentario, pues la peste porcina africana puede provocar la muerte súbita de los puercos y en especial de lechones.

Aunque la Peste Porcina africana (PPA) se considera originaria y endémica de África (especialmente del África subsahariana), su presencia se ha extendido en Europa, así como:

Ucrania

Moldavia

Bosnia-Herzegovina

Montenegro

Albania

Macedonia del Norte

Los expertos señalan que la Peste Porcina Africana llegó a Rusia desde el Cáucaso en 2007, y desde entonces ha ido avanzando de forma imparable por Europa del Este y Central.