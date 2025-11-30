Un nuevo caso de peste porcina africana afecta a España por lo que el Gobierno de México tomará medias al respecto.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) del Gobierno de México dieron a conocer este nuevo caso.

Lo anterior tras el aviso de Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Catalunya, España que notificaron la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA) en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

Gobierno de México suspende importaciones ante peste porcina africana en España; estas son las medidas que tomará

Al darse a conocer este nuevo brote, el Gobierno de México, a través de la Senasica, decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote.

Asimismo, la Senasica informó las medias que se tomaron como impedir el ingreso a México desde España de:

Carne de cerdo

Productos y subproductos como jamones o salchichas

Productos madurados

Despojos porcinos para consumo humano ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas

Además, el organismo de AGRICULTURA subrayó que esta medida aplica tanto para la importación comercial como para los productos que portan las personas turistas al ingresar a territorio nacional.

Estas medidas se tomaron en cuenta para evitar riesgos zoosanitarios a la producción porcícola nacional.

Adicionalmente el Gobierno de México, destaca que este caso de peste porcina africana en España es el primero en el país desde 1994.

De acuerdo con la Senasica del Gobierno de México la peste porcina africana es una enfermedad que sólo afecta a los animales de origen porcino, mientras que esta no se transmite a los humanos, pero esta sí puede extenderse rápidamente si no se atiende a tiempo.