Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá, invitó a Royal Caribbean a invertir y construir en esta ciudad el parque acuático que estaba planeado en Mahahual, Quintana Roo, que fue vetado por el gobierno de México.

“Estimado Royal Caribbean. Construye tu parque acuático en Panamá”. Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá

De acuerdo con la información, las acciones de Royal Caribbean cayeron luego del veto del proyecto Perfect Day en Mahahual, por lo que el alcalde de Panamá hizo a la empresa la invitación de invertir en su ciudad.

Alcalde de Panamá invita a Royal Caribbean a invertir tras veto en Mahahual (Captura de pantalla)

Alcalde de Panamá invita a Royal Caribbean a llevar su proyecto a este ciudad tras veto en Mahahual

Luego de que se diera a conocer la cancelación del proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá, envió un mensaje a Royal Caribbean, empresa que dirigía el proyecto.

A través de redes sociales, el alcalde Mayer Mizrachi invitó a Royal Caribbean a construir el parque acuático en Panamá, prometiendo que agilizarán los permisos y podrá ahorrarse millones.

En México, el megaproyecto de Royal Caribbean contemplaba un parque acuático, clubes de playa, restaurantes, muelles y atracciones para recibir hasta 20 mil turistas diarios en la Costa Maya.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas, habitantes locales y especialistas alertaron que la obra podría afectar manglares, arrecifes coralinos, acuíferos y fauna protegida del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Royal Caribbean planea un nuevo puerto turístico en Mahahual (Internet)

Panameños rechazan llegada del proyecto de Royal Caribbean tras veto en Mahahual

Ante la posibilidad de que el proyecto de Royal Caribbean sea trasladado a Panamá luego del veto en Mahahual, los panameños han mostrado su rechazo a la construcción de un parque acuático.

En redes sociales la población denunció que el centro de Panamá carece de agua, por lo que resulta ilógico que se quiera hacer un megaproyecto acuático en la ciudad.

Otros comentarios señalan que el proyecto de Royal Caribbean dañaría la flora y fauna, por lo que, en lugar de invitar a invertir, el alcalde de Panamá debe velar por la seguridad y el acceso a agua de la población.