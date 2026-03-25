La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) expresó su profundo pesar y solidaridad con las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en Putumayo, Colombia.

A través de un mensaje de apoyo, la FAM se solidarizó con los familiares y compañeros de los 69 militares que murieron en el cumplimiento de su deber el 23 de marzo de 2026.

Fuerza Aérea Mexicana externa condolencias por las 69 de víctimas del accidente aéreo en Putumayo, Colombia

Mediante el mensaje publicado en sus redes sociales, la FAM externó sus condolencias a las familias y seres queridos de los 69 militares y policías de Colombia que murieron en un accidente aéreo en Putumayo.

Esto toda vez que, de acuerdo con el Ministerio de Defensa colombiano, los 69 agentes cumplían una misión de transporte de tropas y abastecimiento que se dirigía a Puerto Asís.

En este sentido, la FAM adjunto en su mensaje una imagen con el logo de la institución, el cual, luce un moño negro en su costado izquierdo en clara señal del acompañamiento a las víctimas.

Finalmente, la FAM culminó su pronunciamiento con el emotivo lema “¡Las alas son eternas!”, honrando así la memoria de militares en este lamentable accidente aéreo.

Fuerza Aérea Mexicana se solidariza por tragedia aérea en Putumayo (FAM)

Al igual que México, otros países como Venezuela también enviaron un mensaje solidario para las víctimas de este trágico suceso.

Por su parte, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró tres días de luto nacional por estos hechos, instruyendo que las banderas de todo el país y embajadas estén izadas a media hasta, además de que se realizarán los honores militares correspondientes.