Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, desmiente versión de Jorge Fernández Menéndez: “Absolutamente falso e inventado”.

Jorge Fernández Menéndez asegura que Christopher Landau estuvo al tanto y denunció la filtración de datos importantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El exembajador de Estados Unidos en México, aclaró su actual cargo en el gobierno estadoundiense, luego de que Jorge Fernández Menéndez lo nombrara en su columna como “subsecretario de Estado encargado de América Latina”.

Christopher Landau rechaza versión de Jorge Fernández Menéndez

La versión planteada por Jorge Fernández Menéndez en su columna fue rechazada por Christopher Landau, quien escribió una respuesta en la cuanta de X del periodista.

Por lo menos en cuanto se refiere a mí, este reportaje es absolutamente falso e inventado. Jamás había oído de este tema durante mi gestión en México, jamás tuve ocasión de plantear este tema al entonces presidente, y jamás este tema tuvo algo que ver con mi salida de México. Christopher Landau

Christopher Landau expresó que era totalmente falso e inventada la información escrita por Jorge Fernández Menéndez, pues aclara que él nunca supo de la supuesta filtración de datos del CNI a la inteligencia rusa, cubana y del Cártel de Sinaloa.

Christopher Landau desmiente columna de Jorge Fernández Menéndez (X/@DeputySecState)

Jorge Fernández Menéndez asegura que Christopher Landau estuvo al tanto de la filtración de información de agentes y operaciones estadounidenses en México a instituciones extranjeras.

Ante esto, Christopher Landau aclaró que él nunca denunció esta supuesta problemática al expresidente Andrés López Obrador y negó rotundamente que este tema lo haya llevado a dejar la embajada de Estados Unidos en México.

Christopher Landau aclara su cargo en el gobierno de Estados Unidos tras desinformación

La columna de Jorge Fernández Menéndez menciona que Christopher Landau es subsecretario de Estado encargado de América Latina, lo cual fue desmentido por él.

Además, no soy el “actual subsecretario de Estado encargado de América latina”—soy el actual Vicesecretario de Estado. Christopher Landau

Christopher Landau aclara que es el actual vicesecretario de Estado de Estados Unidos y que no dejó su cargo como embajador por situaciones relacionadas con el CNI.

En pocas palabras, Christopher Landau niega que la embajada de Estados Unidos haya tenido problemas con el gobierno mexicano por la supuesta filtración de datos como plantea Jorge Fernández Menéndez.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que ella observó la relación de cordialidad que había entre Christopher Landau y Andrés López Obrador, por lo que tachó dicha columna de ser “periodismo de ficción o chisme-periodismo”.