El exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, cuestionó públicamente el respaldo que diputados de Morena dieron al general cubano Raúl Castro.

Obviamente, todo el mundo tiene derecho a su opinión, pero me parece poco honorable esconderse tras el anonimato al difundir declaraciones como esta Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México

En un mensaje en X, Christopher Landau calificó como “poco honorable” que en el pronunciamiento de Morena no aparece el nombre de ningún legislador que asuma responsabilidad de lo expresado.

Asimismo, criticó el apoyo de Morena a un "régimen abiertamente dictatorial" que —dijo— no ha permitido elecciones libres en 67 años y que ha llevado a la isla a una profunda crisis económica.

Landau criticó que Morena respalde a Raúl Castro sin asumir responsabilidad

En sus redes sociales, el exembajador Christopher Landau criticó que ningún legislador de Morena asuma la responsabilidad por respaldar al causante de que se importe azúcar y que la gente coma en comedores en Cuba.

Christopher Landau cuestiona respaldo de Morena a Raúl Castro (Especial)

Asimismo, lamentó que la bancada morenista calificara como un acto de “autodeterminación” y “dignidad” la situación de Raúl Castro, a pesar de ser partícipe de una dictadura.

¿Desde cuándo una dictadura absoluta—que ha durado más de CUATRO VECES el mandato de Pinochet en Chile y que solo se ha mantenido como parásito para otros países como la URSS y Venezuela—representa “autodeterminación” y “dignidad”? Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México

El pronunciamiento se da luego de que la Embajada de Cuba en México difundiera una declaración en la que legisladores del Grupo Hermano México–Cuba rechazaron las acusaciones en su contra.

Morena refrendó su apoyo a Raúl Castro

En su pronunciamiento, los diputados de Morena, integrantes del Grupo de Hermandad México Cuba, manifestaron su enérgico rechazo a las acusaciones contra Raúl Castro.

La acusación no representa un paso hacia la rendición de cuentas, como menciona el gobierno estadounidense, sino el reforzamiento de actos de coacción política en contra de la soberanía de una nación.

Además, acusaron que Estados Unidos intenta revivir una narrativa sostenida en mentiras y manipulación internacional con respecto al derribo de dos aviones estadounidenses el 24 de febrero de 1996.

“No aceptaremos la criminalización ni las amenazas de pena de muerte contra iconos revolucionarios que han consagrado su vida por defender la autodeterminación de los pueblos y la dignidad de su nación", apunta el comunicado.