Desde el complejo carcelario de Rikers Island, Harvey Weinstein concedió una entrevista a The Hollywood Reporter, medio al que -una vez más- dijo ser inocente de delitos de violación y agresión sexual.

Esto pese a que cerca de 100 mujeres lo han denunciado públicamente, lo que desencadenó una avalancha de procedimientos legales civiles y penales contra Harvey Weinstein, de 73 años de edad.

Su próxima audiencia está fechada para el 14 de abril. En su último juicio fue condenado por un caso y absuelto por otro, pero un tercero quedó sin resolver ya que el jurado no logró ponerse de acuerdo.

Se trata de la acusación por violación en tercer grado contra la estilista Jessica Mann en un hotel de la Gran Manzana. Hecho que ocurrió en 2013.

Es por ello que el productor insistió en que se diera a conocer su situación...

La cárcel “es un infierno”: Harvey Weinstein

“Rikers Island es un infierno“, dice Harvey Weinstein tras revelar que pasa 23 horas en su celda, sobre una silla de ruedas y que no socializa con nadie; apenas si habla con enfermeras y guardias.

“He estado rogando por ir a la prisión estatal, pero la fiscalía me dice: Cómo tienes un juicio próximamente, quédate en Rikers. Queremos vigilarte. Me han estado vigilando durante 19 meses” Harvey Weinstein

Quien en su momento fue un productor de Hollywood de primera línea con influencias en revistas, teatros, publicaciones y política, se codeaba con ministros y presidentes, dice ser acechado, amenazado y ridiculizado constantemente por los reclusos.

Incluso narra aquella vez que quiso usar el teléfono y por preguntarle a uno de sus compañeros si ya había terminado, recibió un golpe fuerte en el rostro. Aislarse lo mantiene a salvo.

Gracias a la comunicación telefónica que tiene con sus hijos, según sus palabras, se mantiene cuerdo.

“Lo saben todo. Tienen edad suficiente para buscar en Google. Les dije que nunca agredí sexualmente a nadie y me creen” Harvey Weinstein

Harvey Weinstein (EFE)

Harvey Weinstein niega violaciones

Harvey Weinstein niega ser un depredador sexual, se presume inocente y asegura que las denuncias en su contra vienen de mujeres que se mueven por dinero.

“Hay dinero de por medio. Una mujer recibió medio millón de dólares. Otra, 500.000 dólares. Una tercera, 3 millones. Para llevarse un cheque, bastaba con rellenar un formulario que decía haberlos agredido sexualmente. Lo rellenaron, y la compañía de seguros acabó pagando decenas de millones de dólares. Y Disney también... Disney no quería una pelea pública, así que simplemente pagó a la gente para que se fuera” Harvey Weinstein

Harvey Weinstein insiste, es un hombre infiel, pero no un abusador sexual. Su error fue pagar para ocultar el secreto, lo que -dice- han utilizado para manipular la situación.

“No era agresión sexual. Estaba engañando a mi esposa. Estaba desesperado por ocultarle ese secreto. No quería que Disney se enterara. Hice todo lo posible para protegerme de ese tipo de escándalo” Harvey Weinstein

Aunque hay grabaciones que exponen su inapropiado comportamiento, lanza una promesa, demostrará que es inocente.

Me pasé de la raya. Eso es seguro. Podía ser un acosador terrible. Usé el poder con arrogancia. Fui insistente y autoritario, y me siento fatal. Me avergüenzo de ese comportamiento, y ahora lo veo de una forma que antes no podía... Los engañé. Engañé a mis dos esposas. Eso es inmoral. Pero no las agredí“. Harvey Weinstein