‘One Piece’ se acerca a su arco final; pero eso no significa que la saga de Eiichiro Oda no siga haciendo historia; ahora al llegar a las 500 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Esto es impresionante, pues ‘One Piece’ se coloca no sólo como el manga más vendido de la historia, sino como la tercera saga literaria más solicitada, al lado de ‘Harry Potter’.

Si bien hay quienes mencionan que ‘One Piece’ superó a la saga de J. K. Rowling, los datos oficiales hasta el momento es que ambas franquicias han vendido las mismas 500 millones de unidades.

Ventas One Piece (Shonen Jump New)

No obstante, se espera que ‘One Piece’ siga vendiendo mangas a una gran velocidad, contrario a los libros de ‘Harry Potter’, que han tenido mala publicidad debido a las declaraciones transfóbicas de su autora.

Aunque ‘One Piece’ no figuraba a nivel mundial en su primeros años, fue a partir de la segunda década del Siglo XXI, que su popularidad se comenzó a disparar en todo el mundo.

Actualmente ‘One Piece’ es un fenómeno global, siendo considerada la franquicia de anime más importante en la actualidad, y la más destacada en el género del shonen después de ‘Dragon Ball’.

‘One Piece’ podría derrotar a Superman en ventas muy pronto

Si ponemos las ventas de ‘One Piece’ sólo en el mundo de los cómics (sin tomar en cuenta el género literario en su totalidad), el manga de Eiichiro Oda ocupa el segundo lugar, sólo superado por Superman.

A lo largo de sus casi 100 años de historia, Superman ha vendido 600 millones de copias entre todos sus cómics, es decir, está a 100 millones de ‘One Piece’.

Algunos analistas de la industria consideran que, si ‘One Piece’ sigue vendiendo igual de bien y el mundo de los cómics estadounidenses se mantienen en crisis creativa; el récord de Superman podría romperse.

One Piece (Netflix)

En otras palabras, ‘One Piece’ sería el cómic más vendido de la historia, algo que hace unos años nadie hubiera imaginado.

De hecho, algunos optimistas incluso consideran que ‘One Piece’ podría ser el segundo “libro” más vendido de la historia, si supera las 820 millones de unidades de ‘Citas del presidente Mao Tse-Tung’.

Todo dependerá de qué tanto se extienda la historia de ‘One Piece’ a partir de este momento.

Con información de Shonen Jump News.