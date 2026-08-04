Splatoon Raiders no es simplemente una continuación de una fórmula establecida, es la reinvención de una franquicia establecida en Nintendo Switch 2 que ahora se arriesga en el género de los RPG de acción y looter-shooters.

Así, en Splatoon Raiders no encontrarás la competición frenética del multijugador, si no una experiencia que combina el movimiento fluido característico de la serie con una progresión de personajes adictiva y gratificante.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Splatoon Raiders tiene una buena narrativa El gameplay de Splatoon Raiders mantiene la esencia Splatoon Raiders hace ajustes al concepto de la franquicia El diseño de enemigos y niveles de Splatoon Raiders es atrapante El cooperativo es esencial en Splatoon Raiders

Splatoon Raiders tiene una buena narrativa

Splatoon Raiders tiene una buena narrativa, la cual toma como referencia los otros juegos de la franquicia.

La trama nos presenta a los ídolos de Splatoon 3, el grupo Deep Cut, quienes han cambiado los escenarios musicales por la búsqueda de tesoros en las remotas Islas Spirhalite.

Su objetivo es encontrar reliquias valiosas para saldar una enorme deuda que asfixia a Splatsville, siendo ellos la última esperanza de la ciudad.

Splatoon Riders (Nintendo)

Sin embargo, la expedición se complica cuando quedan varados y la responsabilidad de la supervivencia recae en el Mecánico, un personaje con un talento especial para la fabricación de equipo.

Así, aunque la historia es ligera y sirve principalmente como catalizador para el ciclo de juego, ofrece detalles interesantes sobre el mundo de Splatoon y desarrolla muy bien la personalidad de los protagonistas.

El gameplay de Splatoon Raiders mantiene la esencia

En cuanto al sistema de juego, el gameplay de Splatoon Raiders mantiene la esencia, a pesar de mostrar una temática desaliñada y casi apocalíptica.

Pues las armas están ensambladas con cinta adhesiva, botellas viejas de refresco y restos de chatarra, lo que les otorga una identidad visual única.

Aún así, el núcleo jugable permanece intacto; disparar tinta, cubrir el suelo y nadar a través de ella para así tomar una posición de ventaja ante los enemigos en pantalla y eliminarlos en el proceso.

Esto en una serie de misiones cortas donde obtienes un botín significativo, permitiendo experimentar con combinaciones creativas de equipo entre cada incursión.

Splatoon Riders (Nintendo)

Splatoon Raiders hace ajustes al concepto de la franquicia

Otra cosa a mencionar es que Splatoon Raiders hace ajustes al concepto de la franquicia, pues no todo se basa en las mecánicas clásicas, también hay algunas novedades relevantes.

Por un lado se introducen los gadgets, piezas de equipo que sustituyen a las armas secundarias y especiales tradicionales.

Estos funcionan mediante un sistema de enfriamiento y no consumen tinta, lo que permite un estilo de juego mucho más táctico.

Por el otro, ahora se cuenta con tres tipos de tanques de tinta, que funcionan como especialidades para cada estilo de juego.

Velocidad: Enfocado en la movilidad extrema con herramientas como el gancho Flywire

Poder: Diseñado para causar daño masivo, destacando el Splatchet para ataques de corto alcance

Táctico: Centrado en el control del espacio con torretas, minas y explosivos vinculados llamados Bombloons

La combinación de estos dos agregados te permite hacer equipamientos únicos, los cuales son tan flexibles como la misma creatividad del jugador.

Splatoon Riders (Nintendo)

El diseño de enemigos y niveles de Splatoon Raiders es atrapante

El juego no sería tan divertido de no ser porque el diseño de enemigos y niveles de Splatoon Raiders es atrapante, saliéndose de lo genérico de este tipo de obras con otros estudios.

El ejército Salmonid regresa como el antagonista principal, presentando hordas más numerosas y peligrosas, incluyendo variantes “Seasoned” que actúan como mini-jefes con ataques mejorados.

Para enfrentarlos, el juego ofrece cinco tipos de niveles, desde caminos lineales hasta mazmorras de tiempo y zonas de minería de cristales donde los jugadores deben decidir si arriesgarlo todo por mejores recompensas.

Incluso te encontrarás con escenarios que son un rompecabezas en sí mismos, diseñados para enseñar al jugador a dominar gadgets específicos con sus versiones más potentes.

Con lo cual siempre tendrás una excusa para repetir un nivel y encontrar distintas maneras de afrontar un mismo reto.

Splatoon Riders (Nintendo)

El cooperativo es esencial en Splatoon Raiders

Aunque no es un juego que dependa del online como el resto de la saga, tenemos que decir que el cooperativo es esencial en Splatoon Raiders, el cual puede soportar hasta 4 jugadores.

Tenemos un escalado de nivel único en el que, si un jugador de nivel 30 ayuda a un amigo de nivel 8, los enemigos se ajustan individualmente en la pantalla de cada uno, garantizando que ambos reciban un desafío y recompensas justas.

Así, el juego no se hace ni más ni menos difícil, además de que no cae en la trampa donde el novato sufre ante las habilidades del veterano, causando un desbalance en el equipo.

Algo que sucede bastante en otros juegos cooperativos y que se presta a una toxicidad innecesaria de parte de aquellos que buscan las “partidas perfectas”, contra quienes solo quieren pasar un buen rato.

Splatoon Riders (Nintendo)

¿Vale la pena Splatoon Raiders?

Splatoon Raiders es un triunfo del diseño que demuestra la versatilidad de la franquicia, la cual parecía que estaba cerrada a un mismo estilo de juego.

Sin embargo, demuestra que la saga es bastante moldeable, incluso adaptándose a un sistema de progresión RPG profundo y un contenido de “endgame” único.

Los fans invertirán decenas de horas, ya sea de manera solitaria o con amigos en el cooperativo, en lo que es la mejor campaña individual que ha tenido la serie hasta la fecha.

Sin lugar a dudas, es un imprescindible para los poseedores de un Nintendo Switch 2 que busquen una aventura fresca, desafiante y llena de personalidad.