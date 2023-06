Siguiendo con estos eventos de videojuegos, donde ya vimos desfilar a PlayStation, el Summer Game Fest y Xbox, es turno del Ubisoft Forward 2023.

Como su nombre lo indica, el Ubisoft Forward 2023 está dedicado totalmente a los juegos de la desarrolladora francesa, siendo ya una tradición desde hace años.

Aunque en esta ocasión llega un poco de capa caída, pues no está atravesando por su mejor época; aún así hay fans fieles que esperan mucho del evento.

Si quieres seguir de cerca todos los anuncios del Ubisoft Forward 2023, a continuación te daremos toda la información al respecto.

Ubisoft Forward (Ubisoft)

¿A qué hora es el Ubisoft Forward 2023?

El Ubisoft Forward 2023 se llevará a cabo el lunes 12 de junio a las 11:00 AM , un día y hora un tanto complicado para los fans debido a que es inicio de semana.

Además que muchos se encontrarán en su trabajo o la escuela al momento en que se esté desarrollando el Ubisoft Forward 2023.

Sobretodo si tomamos en cuenta que tendrá una duración de entre 30 y 45 minutos ; pues abarcará alrededor de 5 juegos de la desarrolladora.

De momento se sabe que darán noticias de:

Avatar: Frontiers of Pandora

Assassin’s Creed Mirage

The Crew Motorfest

Prince of Persia: The Lost Crown

También se espera alguna sorpresa extra, relacionada a Skull & Bones, Beyond Good and Evil o el remake de Prince of Persia: The Sands of Time.

¿Dónde ver el Ubisoft Forward 2023?

El Ubisoft Forward 2023 se podrá ver a través de los canales oficiales de la compañia en Twitch y YouTube.

https://www.youtube.com/Ubisoft

https://www.twitch.tv/ubisoft

Además de que algunos creadores de contenido harán co-streaming del Ubisoft Forward 2023, al igual que medios especializados en videojuegos.

De igual forma, si no puedes estar atento a la conferencia por un tema de horario, todos los detalles serán dados a conocer en la cuenta de Twitter de Ubisoft ( https://twitter.com/Ubisoft ).

Estaremos al pendiente de todos los detalles alrededor del Ubisoft Forward 2023.