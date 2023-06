Algo que nadie se esperaba en el Summer Game Fest 2023 era que Ubisoft presentara un juego nuevo, ni más ni menos que Prince of Persia: The Lost Crown.

Así es, Prince of Persia: The Lost Crown mostró su primer tráiler en el Summer Game Fest 2023, trayendo de regreso la legendaria franquicia después de años en el olvido.

Lo más curioso es que este juego se aleja de lo que habíamos visto de la saga anteriormente, pues regresa a la acción en dos dimensiones.

Siendo una especie de “regreso a las raíces” aunque con un toque moderno, tanto en sus personajes como en el sistema de juego. Aquí tienes el tráiler.

Prince of Persia: The Lost Crown luce como un reboot de la franquicia

De acuerdo con lo que vimos en el Summer Game Fest 2023, Prince of Persia: The Lost Crown parece una especie de reboot de la saga.

En Prince of Persia: The Lost Crown irónicamente no controlaremos al Príncipe de Persia, en su lugar nos pondremos en los controles de uno de Los Inmortales.

El protagonista se llamará Sargon, quien ira en búsqueda del príncipe Ghassan, quien está cautivo en el Monte Qaf, un lugar máldito.

La jugabilidad será al estilo de Castlevania, lo que significa que recorreremos un escenario gigante, del cual iremos descubriendo sus secretos conforme avancemos.

Además de sortear una gran cantidad de enemigos y obstáculos con ayuda de diversas habilidades que obtendremos en el camino.

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft)

Ubisoft dará más detalles de Prince of Persia: The Lost Crown en su propio evento

Aunque el Summer Game Fest 2023 fue el escenario para presentar Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft se guardó algo de información.

En el Summer Game Fest 2023 se anunció que el resto de detalles de Prince of Persia: The Lost Crown se darán a conocer el lunes 12 de junio .

Durante el evento digital Ubisoft Forward de la desarrolladora, donde darán detalles de varios de sus lanzamientos para los próximos meses.

Sólo queda estar al pendiente el lunes 12 para saber un poco más del juego.