‘Sonic Origins’ llega en un momento un tanto extraño para el erizo azul, pues se trata del personaje de videojuegos más querido de nuevas generaciones; aunque no ha tenido un juego relevante en años.

Sin embargo, para recordar el legado de su mascota, y para festejar su aniversario, SEGA decidió lanzar ‘Sonic Origins’ con los 4 primeros juegos de la franquicia.

Sí, aquellos que en su momento hicieron grande a Sonic, poniéndolo a la par de referentes de los 80´s y 90´s como Mario, Pac-Man o Ryu.

Sonic Origins (SEGA)

Hay que decir que la colección de ‘Sonic Origins’ está bastante bien, pues no sólo compila los juegos de Génesis y SEGA-CD, sino que añade varios extras muy interesantes.

Ya sea en cuestión de contenido o para adaptar los juegos a las nuevas generaciones, todo con el fin de que ‘Sonic Origins’ no se sienta tan desfasado de su era original.

Veamos entonces lo que nos ofrece ‘Sonic Origins’.

¿Qué trae ‘Sonic Origins’?

Como ya mencionamos, ‘Sonic Origins’ es una colección de los 4 primeros juegos del erizo azul lanzados a finales de los 90′s.

Los títulos que podrás encontrar en ‘Sonic Origins’ son los siguientes:

Sonic The Hedgehog 1

Sonic The Hedgehog 2

Sonic 3 & Knuckles

Sonic CD

Se tratan de ports prácticamente idénticos a sus pares de Génesis y SEGA-CD, lo que significa que su sistema de juego es el mismo.

Sonic Origins (SEGA)

En todos y cada uno de los títulos de ‘Sonic Origins’ tendrás al erizo azul y compañía recorriendo escenarios en 2D, con distintos obstáculos, ítems y enemigos.

Todos los escenarios de los 4 títulos de ‘Sonic Origins’ están divididos por zonas (que pueden variar de entre 2 a 3), cuando completes todas las zonas, te enfrentarás al Doctor Eggman.

Si jugaste los títulos en su momento (o en alguna otra compilación), no encontrarás novedades reales en el gameplay de las obras que trae ‘Sonic Origins’.

Sin embargo, esto no es malo, pues los juegos de ‘Sonic Origins’ se mantienen bastante frescos y su sistema de juego sigue siendo bastante efectivo, incluso para los títulos 2D actuales.

Sonic Origins (SEGA)

Además de que, fuera del primer ‘Sonic The Hedgehog’, tienes la posibilidad de escoger personaje en todos los títulos de la compilación, lo que le agrega variedad al gameplay.

Pues no es lo mismo jugar con la velocidad de Sonic, que con la capacidad para volar de Tails o el poder bruto de Knuckles.

Este simple hecho te mantendrá entretenido por un buen tiempo con ‘Sonic Origins’, además de todos los extras que le agregaron.

¿Cuáles son las novedades de ‘Sonic Origins’?

‘Sonic Origins’ incluye muchas cosas para hacer más ameno el juego; de entrada los títulos fueron escalados para adaptarse a las pantallas modernas, pero si eres un nostálgico, también puedes jugar su versión 4:3.

Hay que decir que ‘Sonic Origins’ se ve y corre de manera perfecta, su traspaso a nuevas plataformas y televisores no le afectó en lo más mínimo.

Los controles responden como se debe, la música suena genial y las animaciones dentro de los juegos son bastante fluidas en todo ‘Sonic Origins’.

Asimismo, ‘Sonic Origins’ incluyó nuevos modos de juego, como el “Espejo”, donde tienes que recorrer los niveles del “fin al inicio”, combates contra jefes y diversos mini-juegos.

Sonic Origins (SEGA)

También tenemos el Museo, un lugar donde puede ver arte, escuchar música o ver diversas secuencias animadas de los distintos títulos que componen ‘Sonic Origins’.

Porque hay que decirlo, SEGA añadió varias animaciones en ‘Sonic Origins’ para introducirnos a cada uno de los juegos, además de mostrar un desenlace más redondo en los mismos.

Eso sí, conseguir todos los extras del museo no será tan fácil; mientras algunas cosas las puedes desbloquear jugando los distintos modos de ‘Sonic Origins’, para otras necesitas monedas.

Estas monedas las obtiene haciendo algunas cosas extra dentro de ‘Sonic Origins’, como pasar los niveles bonus o buscarlas en los escenarios.

Sonic Origins (SEGA)

Cuando juntes las suficientes monedas en ‘Sonic Origins’, podrás acceder a todo el contenido extra del Museo.

Finalmente, la presentación de ‘Sonic Origins’ también se llega a lucir, pues nos muestra los distintos juegos de la compilación como si fueran mundos o islas diferentes.

Esto le da más vida a ‘Sonic Origins’; por lo general las compilaciones se limitan a presentar lo logos de los juegos de una manera impersonal y fría.

¿Vale la pena ‘Sonic Origins’?

‘Sonic Origins’ vale mucho la pena, seas fan o no del erizo azul; se trata de una compilación donde se demuestra el cariño por uno de los personajes clásicos de los videojuegos.

Todo en ‘Sonic Origins’ está muy bien hecho, desde la adaptación de los 4 juegos a consolas actuales, como el estilo estético de la pantalla principal sin olvidar todos los extras que trae.

Es cierto que para algunas personas, los juegos de ‘Sonic Origins’ puede parecer básicos y sin reto alguno, pues de hecho su nivel de dificultad es muy bajo, incluso para el estándar actual.

Sonic Origins (SEGA)

Sin embargo, esto no los hace menos divertidos, además de que los modos extra suplen con creces la posible falta de dificultad que pudiera tener ‘Sonic Origins’ en general.

Sonic no la ha pasado bien desde que entró al 3D, hay que ser honestos; sus juegos de esta época son en su mayoría mediocres, con pocos destellos en títulos escogidos.

Es por ello que cosas como ‘Sonic Origins’ son muy bien recibidas, pues nos muestran todo el potencial del erizo azul, el cual esperamos que recupere muy pronto.