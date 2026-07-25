El lanzamiento de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster para el Nintendo Switch 2 marca un hito importante, pues celebra el 25 aniversario del juego original.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster para Nintendo Switch 2 se podría decir que es la versión definitiva, pues hace varios ajustes interesantes; aunque también llega con polémica debido a su formato.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster hace un gran salto en Nintendo Switch 2 El Game Boost es un gran agregado en Final Fantasy X/X-2 HD Remaster La historia de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster sigue siendo la misma Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ofrece dos sistemas de combate interesantes El formato de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster es bastante problemático

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster hace un gran salto en Nintendo Switch 2

La principal novedad de esta versión nativa es el aprovechamiento de la potencia de la consola, podemos decir que Final Fantasy X/X-2 HD Remaster hace un gran salto en Nintendo Switch 2.

Con esto ofrece una mejora sustancial en la resolución de los gráficos. Ojo, no esperes algo moderno, no se trata de esa clase de evolución, pues todos los modelos y escenarios se mantienen como en la versión original.

Lo que sí es que gracias a la pantalla OLED a 120 Hz, los entornos de Spira lucen con una nitidez y fluidez casi perfecta en el modo portátil; lo cual también se ve reflejado en dock, aunque aquí depende de tu televisión.

En general el juego no oculta que se trata de una obra de hace 25 años; pero este nuevo lavado de cara hace que el paso del tiempo no sea tan evidente, y no choque tanto con los recientes lanzamientos de la franquicia.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Square-Enix)

El Game Boost es un gran agregado en Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

En cuanto a las novedades, el Game Boost es un gran agregado en Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, pues te permite acomodar el juego mejor te convenga, dependiendo de tus necesidades.

Este sistema incluye opciones para ajustar la velocidad del juego, maximizar las estadísticas de los personajes de forma instantánea y gestionar la tasa de encuentros aleatorios.

Con esto puedes tanto enfocarte en la historia y dejar de lado cosas mejorar a tus personajes, o bien usarlo para enfrentar los desafíos extra que tiene la obra.

Si bien hay quienes critican este tipo de agregados, pues piensan que se le quita la esencia al juego; siempre son bienvenidos, sobre todo para aquellos que ven demasiado engorrosos los RPG clásicos.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Square-Enix)

La historia de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster sigue siendo la misma

Como podrías esperar, la historia de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster sigue siendo la misma, no hubo ningún agregado en los dos juegos que forman esta compilación.

Final Fantasy X nos sumerge en una trama profunda centrada en el viaje de la invocadora Yuna y el joven Tidus para enfrentar a la amenaza conocida como Sin; criatura que esconde un secreto ligado a la misma cultura de Spira.

Por su parte, Final Fantasy X-2 muestra a Yuna y las Gullwings, quienes descubrirán más de la identidad de Spira, mientras tratan de encontrar a una persona importante del pasado.

Aunque no haya novedades narrativas, ambas entregas se mantienen vigentes con temas como el legado generacional y el peso de la religión dentro de las comunidades.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Square-Enix)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ofrece dos sistemas de combate interesantes

Algo a mencionar es que Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ofrece dos sistemas de combate interesantes, que se adecúan a todo tipo de jugador.

Final Fantasy X utiliza el sistema Conditional Time-Based (CTB), un combate por turnos estratégico donde el orden de actuación es visible y manipulable, dependiendo de las acciones de cada persona o enemigo.

Su sistema de progresión se da mediante el Sphere Grid, que permite desarrollar cada trabajo de los personajes; pero posteriormente, se vuelve totalmente personalizable como mejor te convenga.

En cambio, Final Fantasy X-2 recupera el Active Time Battle (ATB) a gran velocidad, y la posibilidad de cambiar de profesión con las Dresspheres, que se equipan en cada personaje, dando un tipo diferente de estrategia.

En conjunto, ambos juegos ofrecen más de 120 horas de contenido, incluyendo extras como “Last Mission”, que no venía en el Final Fantasy X-2 original.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Square-Enix)

El formato de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster es bastante problemático

Si bien todo parece ideal con esta compilación, el formato de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster es bastante problemático, pues cae en ciertas políticas que no son del todo adecuadas.

El juego ya estaba disponible en Nintendo Switch; sin embargo, no es posible transferir partidas guardadas ni podrás hacer la actualización de tu versión de anterior generación a la nueva.

Lo que significa que si tienes la edición de pasada generación y quieres jugar la nueva, deberás de comprarla otra vez, pues no hay posibilidad de hacer el cambio como sí pasa con otros juegos intergeneracionales.

Es decir, el título está pensado principalmente a quienes nunca han jugado estos juegos y apenas los conocerán, no a fans veteranos que ya tienen una copia.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Square-Enix)

¿Vale la pena Final Fantasy X/X-2 HD Remaster en Nintendo Switch 2?

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster para Nintendo Switch 2 se posiciona como una oportunidad inmejorable para descubrir o redescubrir dos de los mejores RPG de la historia.

Sobre todo con las mejoras en resolución, la fluidez de la pantalla OLED a 120 Hz y las comodidades del “Game Boost”, que hacen de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster para Nintendo Switch 2 una gran opción.

En otras palabras, gracias a la potencia del nuevo hardware, la última obra de Squaresoft finalmente alcanza su mejor versión técnica y jugable hasta la fecha.

Esto a pesar de que la falta de retrocompatibilidad en las partidas es un punto negativo para los veteranos; así como el hecho de que ya se le comienzan a ver las costuras en algunos apartados.