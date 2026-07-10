Se confirmó que el juego Mario Kart Tour se despedirá de los celulares, ya que Nintendo cerrará sus servidores de forma definitiva el 30 de septiembre a las 12:00 a.m., tiempo del centro de México.

Nintendo emitió la noticia mediante un aviso en el que agradeció a los usuarios que disfrutaron de su juego desde su salida en 2019.

“Nuestro más sincero agradecimiento a todos los jugadores que han brindado su cariño y apoyo a este juego desde su lanzamiento.” Nintendo

El juego Mario Kart Tour se despide de los celulares: ¿Qué pasará con los rubíes y el Gold Pass?

Nintendo confirmó que el juego Mario Kart Tour se despide de los celulares y que no existen planes para lanzar una versión offline.

El cierre de Mario Kart Tour llega luego de que en julio 2026 recibiera contenidos nuevos.

Mario Kart Tour

Ante la duda sobre qué pasará con los rubíes del juego, Nintendo dio a conocer que la venta de estos ya terminó.

Además, puntualizó que los rubíes existentes podrán utilizarse hasta que termine su servicio en la Tienda Destacada, Tienda de trajes de carreras Mii y Coin Rush.

En el caso del Gold Pass del Mario Kart Tour, las renovaciones automáticas y nuevas suscripciones se detuvieron durante el mantenimiento que se le dio al juego el pasado 7 de julio de 2026.

Los jugadores que tengan Gold Pass más allá dicha fecha podrán disfrutar de los beneficios de sus suscripción hasta el cierre de los servidores.

Mientras que quienes se hayan quedado sin suscripción al Gold Pass al inicio del mantenimiento, tendrán el beneficio a partir del 4 de agosto con el Vacation Tour y hasta el adiós definitivo:

Gold gifts

Gold challenges

200cc

La cantidad máxima de puntos base y monedas que se pueden ganar en un día podrá duplicarse

El indicador de tubería en multijugador se llena el doble de rápido

En multijugador, el límite de grado será S+9

Toma en cuenta que el Gold Pass puede compartirse en caso de que el usuario use los mismos datos de guardado.