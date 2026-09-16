Trails in the Sky 2nd Chapter representa la confirmación del regreso de los primeros capítulos de una de las sagas de RPG más longevas, y que irónicamente ha pasado más desapercibida.

Así, Trails in the Sky 2nd Chapter concluye de manera exitosa el primer arco de la franquicia, renovándose totalmente para las plataformas modernas.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Trails in the Sky 2nd Chapter es una magnifica conclusión de la historia Trails in the Sky 2nd Chapter es más grande que su antecesor El sistema de combate de Trails in the Sky 2nd Chapter es muy bueno Hay mucho que hacer en Trails in the Sky 2nd Chapter El ritmo de Trails in the Sky 2nd Chapter puede parecer lento para algunos

Trails in the Sky 2nd Chapter es una magnifica conclusión de la historia

Si jugaste el original de 2006 no encontrarás nada que te sorprenda; aún así, Trails in the Sky 2nd Chapter es una magnifica conclusión de la historia, siendo una de las más emotivas del género.

La trama inicia justamente después del final de la entrega pasada, donde ahora Estelle, nuestra protagonista, se embarcará en un viaje para encontrar a Joshua, quien se alejó de ella tras revelarle un secreto.

A diferencia de otros juegos con la misma premisa, lo que destaca es que se trata de algo más personal que profético o destinado, mostrando a una heroína con muchos errores, que va aprendiendo conforme se desarrolla el juego.

Lo cual hace que te sientas involucrado inmediatamente en su empresa, además de que conectes con ella de manera casi inmediata; pues empatizas con ella y su sentir en cada paso que da.

Trails in the Sky 2nd Chapter (GungHo)

Trails in the Sky 2nd Chapter es más grande que su antecesor

Como era de esperarse en una secuela, Trails in the Sky 2nd Chapter es más grande que su antecesor, no solo en relación a su historia y personajes, también con el mundo al que te enfrentas.

Pues la misteriosa organización secreta Ouroboros sale a la luz pública, siendo el centro de un conflicto que pone en riesgo al reino de Liberl.

Los enfrentamientos con este grupo resultan atractivos debido a los Enforcers, quienes no son villanos genéricos, sino personajes complejos con motivaciones propias, donde incluso sus habilidades son una extensión de su personalidad.

A su vez, el reino de Liberl cobra vida gracias al detalle en los diálogos de sus ciudadanos, las repercusiones de eventos pasados y las nuevas zonas que visitamos en nuestro viaje.

Trails in the Sky 2nd Chapter (GungHo)

El sistema de combate de Trails in the Sky 2nd Chapter es muy bueno

Pero todo esto no se sostendría de no ser por que el sistema de combate de Trails in the Sky 2nd Chapter es muy bueno, siendo uno de los más divertidos, a pesar de que en esencia tiene mecánicas de hace 20 años.

Los Orbments y Quartz continúan siendo fundamentales para personalizar estadísticas y acceder a hechizos mágicos, por lo que la gestión del equipo se hace más profunda conforme se desarrolla la obra.

A esto se añaden nuevas técnicas como Crafts, S-Crafts mejorados y la mecánica Brave Rush, que permite vincular ataques durante las batallas rápidas.

Manteniendo el estilo del original, pero adaptado a las nuevas plataformas tanto en estilo como en espectacularidad, gracias al rediseño gráfico que se hizo.

Trails in the Sky 2nd Chapter (GungHo)

Hay mucho que hacer en Trails in the Sky 2nd Chapter

Como buen RPG, hay mucho que hacer en Trails in the Sky 2nd Chapter; desde conocer a tus compañeros y tener interacciones con ellos, hasta una gran cantidad de actividades y minijuegos.

En cuanto a los compañeros, mientras hablas con ellos y suceden cosas en la trama, puedes ir descubriendo sus historias, además de que ahora cuentas con nuevos personajes que aportan a la dinámica.

En relación al contenido opcional, los jugadores pueden disfrutar de minijuegos como la pesca y el póquer, la lectura de libros coleccionables y un sistema de cocina basado en recetas e ingredientes.

Todas estas actividades añaden un sentido de permanencia y dinamismo al mundo, lo hacen sentir vivo y no solo una escenografía donde se desarrolla la trama principal.

Trails in the Sky 2nd Chapter (GungHo)

El ritmo de Trails in the Sky 2nd Chapter puede parecer lento para algunos

No todo es perfecto en el juego, pues el ritmo de Trails in the Sky 2nd Chapter puede parecer lento para algunos, ya que a pesar del lavado de cara, sigue siendo fiel a su estilo de mediados de los 2000.

La afirmación se debe a que la obra exige paciencia debido a su enorme volumen de diálogos y su desarrollo pausado.

Va a haber veces en que pienses que no pasa nada; pues la trama se va contando gota a gota, lo cual puede generar rechazo y desesperación si quieres que todo avance de manera constante.

Sin embargo, esta pausada construcción permite que los personajes y el mundo respiren, logrando que los giros argumentales y los momentos culminantes se sientan genuinos.

Trails in the Sky 2nd Chapter (GungHo)

¿Vale la pena Trails in the Sky 2nd Chapter?

Trails in the Sky 2nd Chapter se erige como una gran obra rol japonés que destaca por la riqueza de su mundo y la fuerza de sus personajes. Este remake logra actualizar perfectamente el relato original.

A través del viaje de Estelle para encontrar a Joshua, Trails in the Sky 2nd Chapter equilibra el drama íntimo con una amenaza de gran escala para Liberl.

Además sus logros técnicos, que se ven reflejados en gráficos de última generación, así como la integración de voces y mejoras de calidad de vida, hacen que se sienta como si no tuviera 20 años de edad.

Aunque su desarrollo pausado requiere tiempo, la recompensa emocional convierte a esta secuela en una experiencia inolvidable e imprescindible para los amantes del género.