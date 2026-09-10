Dragon Quest Monsters: El reino marchito es el próximo juego de la legendaria saga de Square-Enix, el cual llegará este año a consolas y PC.

Previo a su lanzamiento, tuvimos la oportunidad de probar un poco de Dragon Quest Monsters: El reino marchito, así que te daremos nuestras primeras impresiones.

Estas son las 3 cosas que vimos en el previo del juego:

Dragon Quest Monsters: El reino marchito es adorable Dragon Quest Monsters: El reino marchito tiene un gameplay bastante profundo Dragon Quest Monsters: El reino marchito cuenta con una localización un tanto peculiar

Dragon Quest Monsters: El reino marchito es adorable

Esto parecerá extraño pero, lo primero que tenemos que decir de la prueba, es que Dragon Quest Monsters: El reino marchito es adorable, debido a que cuenta con un estilo estético bien cuidado.

Aunque jugamos una versión aún en desarrollo, el juego se ve bastante bien, con personajes y escenarios coloridos, así como una muy buena respuesta al control.

Destaca que recrea perfectamente el estilo de Akira Toriyama, quien era el artista oficial de todos los Dragon Quest, esto a pesar de que el legendario mangaka ya no participa debido a su lamentable muerte.

Así que visualmente, Square-Enix está haciendo un muy buen trabajo con el juego en este aspecto, lo cual puede calmar un poco a los fans.

Dragon Quest Monsters: El reino marchito (Square-Enix)

Dragon Quest Monsters: El reino marchito tiene un gameplay bastante profundo

Ahora bien, aunque solo probamos una hora del título, Dragon Quest Monsters: El reino marchito tiene un gameplay bastante profundo, gracias a su sistema de “fusión”.

El juego básicamente se basa en atrapar y poner a pelear los monstruos clásicos de la saga; sin embargo, lo que lo hace único es que esas mismas criaturas las puedes combinar para formar otra.

Esto da como resultado compañeros más fuertes o con habilidades únicas, pues al momento de combinarlos puedes mantener algunas de sus características.

Lo cual hace que experimentes diferentes combinaciones para obtener los monstruos más poderosos del juego.

Por otra parte, hay que mencionar que el sistema de combate podría ser un poco divisivo entre los fans, pues aunque es por turnos, todo se hace automático.

Dragon Quest Monsters: El reino marchito (Square-Enix)

Dragon Quest Monsters: El reino marchito cuenta con una localización un tanto peculiar

Finalmente, podemos decir que Dragon Quest Monsters: El reino marchito cuenta con una localización un tanto peculiar; sí está en español, pero con un tono bastante inesperado.

Dado que en el juego los personajes hablan con un distinto acento de inglés, en los subtítulos se quiso remarcar eso con distintos acentos de español.

Esto no arruina la inmersión ni el juego en general; de hecho, resulta curioso leer los textos de esa manera, aunque no negaremos que también resulta confuso en ocasiones.

Habrá que ver cómo se siente ya con más tiempo de juego, pero de momento queda bastante bien con lo que vimos que ofrece esta obra.