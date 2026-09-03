Final Fantasy Resonance tiene mucha expectativa a su alrededor al ser el primero de la franquicia en contar con una estética HD-2D, además de regresar al sistema por turnos luego de las críticas a entregas recientes.

Gracias a la gente de Square-Enix ya pudimos probar un poco de Final Fantasy Resonance, así que aquí te daremos nuestras primeras impresiones del juego.

Estas son 3 cosas que vimos de nuestra prueba con el título:

Final Fantasy Resonance es visualmente hermoso Final Fantasy Resonance tiene un combate estratégico Las Visiones suman bastante al gameplay de Final Fantasy Resonance

Final Fantasy Resonance es visualmente hermoso

Comencemos por lo más evidente cuando pusieron la prueba: Final Fantasy Resonance es visualmente hermoso, el estilo HD-2D le sienta muy bien a la franquicia.

Se siente como un Final Fantasy clásico y, al mismo tiempo, tiene ese sentimiento de renovación y progreso de otros juegos con ese diseño de arte. Basta decir que las cinemáticas lucen como si fueran hechas en animación tradicional.

Final Fantasy Resonance (Square-Enix)

En ciertos momentos pasa a gráficos más detallados sin que el contraste sea agresivo para el jugador, al contrario, le suma bastante a la experiencia general de la obra.

Por lo menos en este punto, el juego va muy bien, de hecho podría salir mañana y estéticamente no tendría problemas, aunque es cierto que cuenta con un detalle curioso.

No en los gráficos, si no en el sonido donde al usar ciertas habilidades, las voces cambiaban del inglés al japonés; no es nada que nos arruinara la prueba, pero sí resultaba extraño que pasara eso.

Final Fantasy Resonance tiene un combate estratégico

Si bien el juego retoma el sistema por turnos, le da un giro interesante, pues Final Fantasy Resonance tiene un combate estratégico que te mantendrá atento de todas las acciones en pantalla.

El sistema de batalla abandona el tradicional dinamismo del ATB en favor de un orden de turnos directo visible en la parte superior de la pantalla.

El núcleo estratégico del combate radica en explotar las debilidades elementales de los enemigos para llenar su barra de aturdimiento, con lo cual obtendremos un turno extra y, en ocasiones, contaremos con ventajas como un ataque adicional general.

Además, contaremos con los tradicionales Límites al rellenar un indicador especial que se carga al recibir daño o aturdir enemigos, mismos que nos pueden sacar de un apuro en cualquier momento.

Final Fantasy Resonance (Square-Enix)

Las Visiones suman bastante al gameplay de Final Fantasy Resonance

De momento diremos que las Visiones suman bastante al gameplay de Final Fantasy Resonance; no solo es fan service “sin sentido”, sino que son parte esencial de la obra.

Literalmente, al equiparte con estas Visiones —que son esencias de los personajes de otros juegos de la saga principal— se te otorgan nuevas habilidades y hechizos a los protagonistas. Es como tener un personaje extra de apoyo.

Además, al llenar las barras de aturdimiento de todos los enemigos en un mismo turno, se desata un poderoso ataque conjunto llamado Resonancia, donde se ve una animación especial y héroe equipado haciendo su ataque más conocido.

Sin olvidar que estas tienen sus propias estadísticas y niveles de mejora, por lo que debes de elegir muy bien a quién vas a llevar de acompañante.