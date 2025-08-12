Street Fighter 6: Year 3 marca una nueva etapa dentro del juego de peleas de Capcom, destacando principalmente por la llegada de nuevos personajes.

Nosotros tuvimos acceso al inicio de Street Fighter 6: Year 3, así que te daremos nuestras impresiones de lo que hemos podido experimentar hasta el momento.

3 puntos a tomar en cuenta de Street Fighter 6: Year 3

Aquí te dejamos nuestros 3 puntos a tomar en cuenta de Street Fighter 6: Year 3, para que los tomes en cuenta:

Street Fighter 6: Year 3 agregará peleadores interesantes y polémicos Street Fighter 6: Year 3 da algunos drive tickets aunque nada sorprendente Lo más destacado del inicio de Street Fighter 6: Year 3 es la llegada de Sagat

Sagat en Street Fighter 6: Year 3 (Capcom)

Street Fighter 6: Year 3 agregará peleadores interesantes y polémicos

Street Fighter 6: Year 3 agregará peleadores interesantes y polémicos para los fans veteranos de la saga.

El primero en llegar será Sagat, como una manera de reconectar con las raíces de la franquicia.

Además, viene acompañado de una versión renovada de su escenario tailandés.

En otoño hará su entrada Crimson Viper, de Street Fighter IV; aunque su regreso es ideal para los jugadores especializados en movilidad agresiva, algunos consideran que no es tan relevante para estar en el juego.

En 2026 veremos el regreso de Alex de Street Fighter III, ideal para quienes prefieren un estilo de juego más directo y siendo una adición bastante solicitada por los fans.

La polémica llega con Ingrid de Capcom Fighting Evolution, con habilidades que manipulan el tiempo y el espacio, mismas que podrían romper el juego.

Street Fighter 6: Year 3 (Capcom)

Street Fighter 6: Year 3 da algunos drive tickets aunque nada sorprendente

Street Fighter 6: Year 3 da algunos drive tickets aunque nada sorprendente, pues podrían no ser suficientes si quieres algo adquirir varios objetos.

En total tendrás 5800 Drive Tickets, que puedes gastar en algún escenario que no tengas.

O bien, en el Battle Hub para personalizar tu avatar, dependiendo lo que consideres más relevante.

También los puedes usar para obtener elementos extra del juego, como colores o temas musicales, ya dependerá de cuáles sean tus prioridades.

Además de esto también consigues los atuendos 1, 2 y 3 con múltiples variantes de color de los nuevos peleadores.

Cabe destacar que el contenido del pase se desbloqueará progresivamente según el calendario de lanzamientos.

Street Fighter 6: Year 3 (Capcom)

Lo más destacado del inicio de Street Fighter 6: Year 3 es la llegada de Sagat

Sin lugar a duda, lo más destacado del inicio de Street Fighter 6: Year 3 es la llegada de Sagat, debido a lo icónico que es este personaje.

El peleador regresa con un diseño renovado, así como una nueva narrativa, para aquellos que les gusta conocer el trasfondo de los peleadores del juego.

En combate, conserva sus icónicos movimientos:

Tiger Shot (alto y bajo) para controlar el espacio

Tiger Uppercut, su antiaéreo devastador

Tiger Knee, ideal para presionar y castigar errores

Pero, ahora se complementan con nuevas mecánicas del sistema Drive, que le permiten encadenar ataques con más fluidez y castigar con precisión.

Su estilo sigue siendo zonal, ideal para jugadores que dominan el ritmo del combate y saben cuándo mantener distancia o entrar con fuerza.

Sagat en Street Fighter 6: Year 3 (Capcom)

¿Vale la pena Street Fighter 6: Year 3?

Como cada año, lo que vale la pena de Street Fighter 6: Year 3 en este inicio son sus personajes, más que otra cosa.

La llegada de Sagat a Street Fighter 6: Year 3 le da un muy buen peleador a los jugadores especializados en ataques a distancia y entradas dinámicas; sin embargo, fuera de esto no hay nada interesante.

Aunque suene extremo, a menos que seas un jugador recurrente de la obra o que se especialice en el competitivo, lo más recomendable es esperar todo un año, cuando estén disponibles los 4 nuevos personajes.

Por muy buen peleador que sea Sagat, no justifica el gasto ya sea en su persona o en el pase anual en la actualidad.