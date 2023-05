Street Fighter 6 no quiere que otros le quiten la gloria, pues Capcom nos entrega uno de los juegos de peleas más completos de los últimos años.

No sólo eso, con Street Fighter 6 la desarrolladora busca alejarse del mal trago que pasó con la quinta entrega, que un pésimo lanzamiento la estigmatizó toda la generación.

Ahora el caso es totalmente diferente, con un juego bastante completo en casi todo sentido, con un gameplay amigable y gráficos muy bien logrados.

Todo lo que un fan de los juegos de peleas y los videojuegos en general pide de sus franquicias favoritas.

Street Fighter 6 (Capcom)

¿Cómo se juega Street Fighter 6?

Con Street Fighter 6 vamos a cambiar un poco el estilo de estas reseñas, pues primero vamos a abordar el gameplay, para después ir uno a uno con los modos de juego.

El primer cambio que notamos en Street Fighter 6 es en su sistema de combate, pues ahora tiene dos tipos de controles: el Moderno y el Clásico.

Es Clásico es el que todos conocemos, con 6 botones diferentes (3 puños y 3 patadas), de diferentes intensidades; donde los movimientos especiales se ejecutan con una serie de comandos.

Nada del otro mundo hasta aquí. Donde las cosas se ponen interesantes es en el Moderno, el cual simplifica todo, asignando botones de combos automáticos y habilidades inmediatas.

Street Fighter 6 (Capcom)

En este no tendrás que ser un maestro del arte de la pelea para ser efectivo en tus combates. Esto no le agradará a muchos veteranos que acusarán de “casualización”; pero es el paso lógico que tenía que hacer la franquicia.

A mencionar que Capcom pudo hacer muy bien el balanceo, por lo que no existe una ventaja real por elegir un control u otro, sólo es una opción más para quienes sean nuevos en este tipo de juegos.

Junto con esto Street Fighter 6 elimina todas las habilidades “V”, en favor de un parry tradicional y las habilidades del Drive Gauge.

Al presionar los botones traseros del control, activas lo que podríamos llamar un parry especial, pues te permite hacer una defensa de último momento.

Street Fighter 6 (Capcom)

Pero no sólo eso, también da un golpe lo suficientemente fuerte para mandar a tu oponente al otro lado del escenario, o bien, aturdirlo para dejarte en posición de ventaja.

Toma en cuenta que necesitas una gran precisión al momento de usarlo, pues no sólo gastas Drive Gauge, sino que de fallar el movimiento, serás tu el que quede expuesto.

Junto con esto, también tienes los movimientos del Drive Gauge, que no son otra cosa que ataques especiales más poderosos basados en técnicas tradicionales.

Sólo que al usar esta barra de poder, se convierten en habilidades devastadoras. Eso sí, debes de tener muy en cuenta el Drive Gauge, si lo usas indiscriminadamente podrías arrepentirte.

Street Fighter 6 (Capcom)

Pues además de lo anterior, sirve para que tu personaje pueda poner la defensa tradicional.

Finalmente tenemos las Critical Arts, las cuales mantienen su contador normal, el cual ahora sólo sirve para marcar los niveles de poder.

Tendremos en total 3 niveles diferentes, los cuales se activan con diferentes botones (puño débil, medio y patada), lo cual es una gran ventaja, pues así se evita que gastes por error uno de estos movimientos.

Obviamente el Critical Art 3 es el más devastador, aunque los otros dos son buenas opciones en combos rápidos; ya dependerá de tu estilo de pelea.

Street Fighter 6 (Capcom)

Bueno, es momento de ver los modos de juego de Street Fighter 6.

¿Cómo es el Fighting Ground de Street Fighter 6?

Fighting Ground es donde Street Fighter 6 agrupa todos los modos tradicionales, desde Arcade y Práctica, hasta el Versus y Especial.

En Fightng Ground podrás entrenar, jugar la “historia” de cada uno de los personajes o superar algunos retos de combos.

Lo más interesante de aquí es Especial, un modo donde hay diversos tipos de pelas con reglas extremas, donde te puede atacar drones o toros salvajes.

Street Fighter 6 (Capcom)

Cada uno de los escenarios tiene sus condiciones para ganar, no sólo el dejar KO a tu oponente; lo cual hace bastante peculiar esta opción.

Es bastante divertido si quieres dejar un poco de lado el entrenamiento y las peleas “serias”.

Fighting Ground es perfecto para novatos y veteranos que sólo quieren divertirse con Street Fighter 6.

¿Cómo es el Battle Hub de Street Fighter 6?

Battle Hub es donde las cosas ya se ponen serias en Street Fighter 6, pues es donde se encuentran todos los modos online.

La particularidad de Battle Hub en Street Fighter 6 es que es todo un entorno social para los jugadores, donde puedes tener peleas rankeadas, asistir a torneos o jugar unas partidas casuales.

Aquí entras directamente con un avatar, el cual también sirve para el modo World Tour. El punto es que aquí establezcas relaciones más allá de las meras peleas.

Otra cosa a destacar es que también es una especie de museo del universo Street Fighter, pues encontrarás casi todos los juegos de la franquicia.

Street Fighter 6 (Capcom)

Mismos que estarán disponibles para jugar sin ninguna restricción, incluso puedes echar la reta del Street Fighter II o jugar Final Fight en cooperativo.

Lo malo es que estos títulos sólo están disponibles online, nos hubiera gustado que fueran integrados a los modos offline y para un jugador.

Algo a señalar es que no pudimos probar a detalle el Battle Hub, pues los servidores sólo estuvieron activos poco tiempo.

Además no sabemos si el juego resistirá el tráfico el día de lanzamiento; aunque nosotros no tuvimos problemas, esto se debe a que no había mucha gente jugando al mismo tiempo.

Street Fighter 6 (Capcom)

Recordemos que Street Fighter V no se pudo jugar por varios días debido a la caída de sus servidores en el estreno; esperemos que esto no vuelva a pasar.

¿Cómo es el World Tour de Street Fighter 6?

World Tour es la adición más interesante de Street Fighter 6; se trata de un modo historia completo que combina la aventura gráfica, con el RPG y las peleas.

Aquí creas a tu avatar, el cual llega a Metro City buscando convertirse en el peleador más fuerte; para esto se integra al dojo de Luke.

Pero en su camino se topa con Bosch, un joven que también quiere demostrar su fuerza, aunque detrás de esto hay un oscuro secreto.

En World Tour vas siguiendo la trama de tu avatar y de Bosch, mientras exploras la ciudad, así como otras partes del mundo.

Street Fighter 6 (Capcom)

Lo cual te permitirá conocer un poco más del trasfondo de los personajes de Street Fighter 6, así como el mundo en el que viven actualmente.

Durante tu recorrido deberás de comprar mejor equipamiento, comer para recuperar salud, interactuar con personajes, pelear en combates callejeros y muchas cosas más.

Además te podrás hacer discipulo de los peleadores de Street Fighter 6, adquiriendo sus técnicas y combinandolas entre sí para desarrollar tu estilo propio.

Los fans de los juegos para un sólo jugador tipo Yakuza serán muy felices en World Tour.

¿Cómo se ve Street Fighter 6?

Street Fighter 6 se ve bastante bien, todos los diseños de personajes se ven beneficiados por el RE Engine; dándo también movimientos fluidos y escenarios coloridos.

Incluso en World Tour se logró desarrollar un mundo vivo lleno de detalles; aunque aquí si hay ciertos problemas de desempeño.

Pues los movimientos de los NPC en el mapa no son tan ágiles, se nota a leguas la baja en los cuadros por segundo.

En las peleas todo va bien; pero cuando los ves caminando, o haciendo otras cosas por la calle, se ven lentos y desfasados del resto del escenario.

Juri en Street Fighter 6 (Capcom)

Pasando al apartado sonoro de Street Fighter 6, este está bien; sin embargo, palidece cuando se compara con ediciones anteriores.

Para empezar no existe la posibilidad de personalizar las voces, o todos hablan inglés o japonés; en Street Fighter V sí había la posibilidad de elegir el idioma para cada peleador.

Lo curioso es que, si optas por el japonés, este no se aplicará del todo; en las peleas los personajes hablarán en inglés, mientras que en las escenas cinemáticas y en World Tour hablarán en idioma nipón.

Otra cosa es que la música es bastante génerica, ni mala ni buena; lo cual es una lástima, ya que Street Fighter nos ha dado temas clásicos del mundo del videojuego.

Street Fighter 6 (Capcom)

Vamos, ni siquiera tenemos nuevos remix de canciones clásicas como las de Ryu o Ken.

Es cierto que nada de lo anterior afecta al juego base; pero aún así se siente como un bache en un título que estuvo a nada de ser perfecto.

¿Vale la pena Street Fighter 6?

Seas o no fan de los juegos de pelea, Street Fighter 6 es un título que debes de probar sí o sí.

Capcom hizo un gran trabajo con el gameplay de Street Fighter 6, hay un excelente balanceo, una gran galería de personajes y una gran cantidad de modos de juego.

Vamos, incluso si no te gusta pelear online o prefieres las aventuras solitarias, el juego tiene algo para tí.

Aún faltan juegos de pelea por salir en este 2023; pero todo indica que Street Fighter 6 quiere dejar claro que en el género sólo hay un rey y ese es él.