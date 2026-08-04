Beast of Reincarnation, el nuevo proyecto de Game Freak, representa un ambicioso punto de inflexión para el estudio conocido por la franquicia Pokémon.

Lejos de la captura de monstruos tradicional, Beast of Reincarnation se aventura en el género del RPG de acción de manera bastante notable, a pesar de algunos fallos.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Beast of Reincarnation tiene una narrativa atractiva El combate es la joya de Beast of Reincarnation Koo le da un giro interesante a Beast of Reincarnation Beast of Reincarnation tiene una exploración agradable Hay algunos detalles a mejorar en Beast of Reincarnation

Beast of Reincarnation tiene una narrativa atractiva

Beast of Reincarnation tiene una narrativa atractiva. Aunque no se sale de algunos clichés clásicos, al final del día es entretenida.

La historia nos sitúa en un futuro donde la humanidad fue casi erradicada por la Plaga, una maldición ambiental que fusiona la fauna con la flora.

Para sobrevivir, la mayoría transfirió su conciencia a cuerpos robóticos llamados Golems, quienes ahora desprecian a los humanos biológicos; como Emma, la protagonista.

Desatando así una tensión entre Emma y los Golems, quienes la consideran “menos humana” a pesar de su forma orgánica.

Beast of Reincarnation (Game Freak)

Como puedes ver, es la historia ya contada del mundo post apocalíptico donde el humano debe de demostrar el por qué es “humano”.

Nada del otro mundo, pero cumple con su cometido y en su simplicidad te atrapa casi desde el primer momento.

El combate es la joya de Beast of Reincarnation

Donde se ve que Game Freak puso todo su empeño es en el combate, que es la joya de Beast of Reincarnation y uno de los más intensos de los últimos años.

Emma utiliza una katana para combos rápidos y una ballesta en su muñeca para ataques a distancia, pero la verdadera profundidad reside en el equilibrio entre la acción en tiempo real y la táctica.

Pues se le pone un enfoque en especial a los desvíos y la postura, dando una mecánica única a nuestra protagonista.

Al realizar desvíos exitosos, Emma acumula Puntos de Florescencia (FP), necesarios para que su compañero canino, Koo, ejecute habilidades especiales.

El juego te incita a ser agresivo, pero al mismo tiempo a medir muy bien tus ataques, haciendo del combate una especie de coreografía fluida y dinámica.

Beast of Reincarnation (Game Freak)

Koo le da un giro interesante a Beast of Reincarnation

Sumado a lo anterior, Koo le da un giro interesante a Beast of Reincarnation, pues nuestro compañero canino no es solo un adorno visual o soporte externo.

El perro es en realidad el motor de la complejidad mecánica del juego, pues casi todo lo que sucede en pantalla depende de él.

A través de un menú táctico, el jugador puede ordenar a Koo ejecutar las Blooming Arts. Estas habilidades son tanto ofensivas como defensivas, en beneficio de Emma.

La efectividad de estos ataques depende de Quick Time Events, añadiendo una capa de interactividad al estilo de otros RPG lanzados recientemente.

Por si esto no fuera suficiente, Koo es vital para la exploración, alertando sobre enemigos cercanos o rastreando cofres ocultos.

Siendo así no solo un simple compañero, sino un personaje completo dentro de nuestra aventura.

Beast of Reincarnation (Game Freak)

Beast of Reincarnation tiene una exploración agradable

En cuanto al mapa del juego, Beast of Reincarnation tiene una exploración agradable, ya que no cae en excesos ni en defectos de otros juegos modernos.

Para empezar, no es un mundo abierto. Se estructura en 10 grandes zonas semi abiertas que se pueden explorar casi a placer, y que nos pueden dar un total de 30 horas de juego en promedio.

En estas zonas, Emma puede interactuar con el entorno creando puentes para alcanzar nuevas secciones del mapa y revisando lugares de gran altura, donde encontrará diversos puntos de interés.

Esta movilidad permite al jugador avanzar a su propio ritmo, sin verse abrumado por grandes extensiones de terreno que en ocasiones no aportan nada a la obra, siendo puro relleno.

Beast of Reincarnation (Game Freak)

Hay algunos detalles a mejorar en Beast of Reincarnation

Lamentablemente, el juego no es perfecto. Hay algunos detalles a mejorar en Beast of Reincarnation, sobre todo en cuanto al ritmo de la aventura.

Pues en ocasiones estE cae bastante, haciendo que se vuelva un poco repetitivo e incluso aburrido en las secciones narrativas.

Ya que como mencionamos, la historia es demasiado tradicional, por lo que querrás quitar inmediatamente las cinemáticas para pasar a lo interesante, que es el gameplay.

Asimismo, si eres quisquilloso con el apartado estético, aunque el juego en general se ve muy bien, queda por debajo de las grandes obras de otros estudios.

Beast of Reincarnation (Game Freak)

¿Vale la pena Beast of Reincarnation?

Beast of Reincarnation se perfila como la obra más ambiciosa de Game Freak fuera de su zona de confort, demostrando que pueden ir más allá de Pokémon.

Siendo su mejor carta de presentación el adictivo gameplay de Beast of Reincarnation, que no le pide nada a otros dentro del género.

Oculta perfectamente sus defectos como una historia llena de clichés, un ritmo que llega a bajar en ciertas ocasiones, así como gráficos que son buenos a secas.

Es sin duda un salto valiente hacia una nueva identidad para el veterano estudio japonés, que ha sido duramente criticado por las últimas entregas de la franquicia de los monstruos de bolsillo.