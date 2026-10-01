Gears of War: E-Day representa un retorno triunfal a los orígenes de una de las franquicias más emblemáticas de Xbox, algo que necesitaba con urgencia.

Pues el videojuego nos trae lo mejor de la época clásica de la saga, al mismo tiempo que nos presenta ciertas novedades puntuales a la misma.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos del juego:

Gears of War: E-Day nos trae de regreso la narrativa fuerte de la saga El gameplay de Gears of War: E-Day se siente familiar y moderno al mismo tiempo Gears of War: E-Day cuenta con una buena variedad de enemigos Gears of War: E-Day opta por un diseño de niveles equilibrado El rendimiento de Gears of War: E-Day es excelente

Gears of War: E-Day nos trae de regreso la narrativa fuerte de la saga

Gears of War: E-Day nos trae de regreso la narrativa fuerte de la saga, algo que para muchos se había perdido desde la tercera entrega.

Aquí vemos a Marcus y Dom enfrentando un mundo en paz luego de estar en guerra por años contra otra facción, solo para ver que eso se rompe con la emergencia de los Locust.

Gears of War: E-Day (Xbox)

Lo extraño de este evento hace que la narrativa brille al mostrar la latente tensión entre todas las partes, debido a que no se sabe cómo hacer frente a un enemigo que ni siquiera se conocía.

En este escenario, Marcus destaca por su disciplina y respeto estricto hacia la cadena de mando, mientras que Dom manifiesta una constante inquietud por el paradero de su familia.

El cuadro lo completan Reyes y Carter, quienes añaden matices inéditos a la escuadra, aportando una camaradería auténtica y humana en medio del caos.

El gameplay de Gears of War: E-Day se siente familiar y moderno al mismo tiempo

En cuanto a la sensación al mando, el gameplay de Gears of War: E-Day se siente familiar y moderno al mismo tiempo, contando con lo mejor de dos mundos.

El sistema de disparos preserva la contundencia característica de la franquicia con armamento tradicional como el Lancer Mark-1, la escopeta Gnasher y la recarga activa.

Al mismo tiempo que se introduce un sistema de mejora de armas, el cual hace que cada pistola o fusil obtenga efectos como un daño mayor o recarga automática.

Asimismo, se incorporan las herramientas tácticas, como el Adrenaline Injector (que recupera salud e incrementa el daño) y el Sonic Disruptor (capaz de aturdir a los enemigos frontales).

Sin olvidar que ahora tenemos depósitos de suministros distribuidos por los niveles, lo que facilita cambiar de arma durante las misiones.

Todo esto hace que el juego se sienta más dinámico y estratégico, sin perder su esencia como un juego de disparos de cobertura.

Gears of War: E-Day (Xbox)

Gears of War: E-Day cuenta con una buena variedad de enemigos

Aunque técnicamente se trata de una precuela, Gears of War: E-Day cuenta con una buena variedad de enemigos, con lo cual se le saca provecho al gameplay.

Los Locust en esta entrega se presentan como amenazas letales, astutas y traicioneras, siendo una evolución de lo que conocimos en otras entregas de la saga.

Los Drones utilizan el entorno con solvencia táctica, se cubren, se repliegan, flanquean e incluso lanzan granadas de humo para cegar al jugador antes de atacar cuerpo a cuerpo.

Junto a ellos reaparecen enemigos pesados como los Boomers y criaturas ágiles como los Wretches, lo que significa que debes de adaptarte rápidamente a cada uno de ellos.

Gears of War: E-Day (Xbox)

Gears of War: E-Day opta por un diseño de niveles equilibrado

Algo que agradecerán los veteranos de la saga que no gustaron de la última entrega, es que Gears of War: E-Day opta por un diseño de niveles equilibrado, dejando de lado las zonas abiertas.

El juego apuesta por bloques interconectados que brindan libertad táctica sin perder el ritmo lineal de la campaña; muy parecido a lo que eran los escenarios en los primeros juegos.

Aunque para darle un poco de variedad, se incorporan objetivos secundarios opcionales, tales como rescatar a ciudadanos de hordas enemigas.

Además, la jugabilidad integra verticalidad y la capacidad de saltar sobre coberturas, permitiendo franquear vehículos y combatir en estancias divididas en varios niveles.

Gears of War: E-Day (Xbox)

El rendimiento de Gears of War: E-Day es excelente

Impulsado por Unreal Engine 5, te podemos decir que el rendimiento de Gears of War: E-Day es excelente, así como el apartado visual; siendo uno de los juegos mejor logrados de Xbox.

Se recupera la estética de “belleza destruida” y el tono oscuro y sombrío de las entregas originales; dentro de entornos urbanos decadentes que oprimen al jugador, sobre todo porque ahora vemos en tiempo real su destrucción.

Las cenizas cayendo sobre la ciudad, el resplandor carmesí de los pozos de emergencia y los sangrientos detalles del entorno crean una inmersión impactante.

Como casi todos los juegos actuales, cuenta con un modo Rendimiento que asegura la fluidez necesaria a 60 FPS; mientras que el modo Calidad, aunque no va tan bien, no afecta la experiencia en general.

Gears of War: E-Day (Xbox)

¿Vale la pena jugar Gears of War: E-Day por las mejoras?

Gears of War: E-Day confirma que The Coalition ha logrado un equilibrio idóneo entre el respeto hacia las raíces de la saga y las innovaciones mecánicas requeridas hoy en día.

Se puede decir que Gears of War: E-Day es la respuesta a los reclamos que han estado haciendo los fans desde el final de la trilogía original, donde el estudio se dedicó a hacer varios experimentos con la saga.

Con un argumento centrado en la faceta más humana de sus protagonistas, combates viscerales y una factura técnica sobresaliente en Unreal Engine 5, se salda la deuda que se tenía desde hace un par de generaciones.

Así, esta precuela promete ser una experiencia memorable, ya sea que seas fan desde hace años, o apenas estés entrando a la guerra en contra de los Locust.