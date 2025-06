Ante la inminente llegada del remaster, se anunció la Gears of War: Reloaded Beta, una fase de pruebas del multijugador del legendario juego.

Nosotros fuimos parte de la Gears of War: Reloaded Beta, por lo que a continuación te daremos nuestras impresiones al respecto.

Las 4 cosas que vimos en la Gears of War: Reloaded Beta

Estas son las 4 cosas que vimos en la Gears of War: Reloaded Beta, para que los fans lo tomen en cuenta:

La Gears of War: Reloaded Beta presentó un buen rendimiento El nuevo gameplay se hizo notar en la Gears of War: Reloaded Beta La conexión no era muy buena en la Gears of War: Reloaded Beta El aspecto gráfico no era el mejor en la Gears of War: Reloaded Beta

La Gears of War: Reloaded Beta presentó un buen rendimiento

Lo primero que notamos es que la Gears of War: Reloaded Beta presentó un buen rendimiento por lo que, una vez conectados, jugamos sin problemas.

Si bien jugamos en una Xbox Series S, el rendimiento fue sólido con casi 60 cuadros por segundo estables en todos los modos de juego.

Lo cual es de mencionar, pues se notan los avances en la calidad visual. El uso del Unreal Engine 5 ha permitido mejorar las texturas, la iluminación y los efectos en pantalla.

Aunque sigue manteniendo la estética sombría del Gears original, la remasterización le ha dado un aspecto más detallado.

Gears of War: Reloaded Beta (Especial)

El nuevo gameplay se hizo notar en la Gears of War: Reloaded Beta

Otra cosa a señalar de esta prueba, es que el nuevo gameplay se hizo notar en la Gears of War: Reloaded Beta.

No es que se haya cambiado el juego, simplemente se hicieron algunos ajustes para adaptarlo a las nuevas plataformas y sus capacidades.

El sistema de coberturas, que es el pilar de Gears, ahora es más preciso y ágil, lo que hace que los combates sean dinámicos sin perder la esencia del juego original.

La respuesta de las armas también se ha perfeccionado, aunque armas como la escopeta necesitan mejoras en su consistencia.

Gears of War: Reloaded Beta (Especial)

La conexión no era muy buena en la Gears of War: Reloaded Beta

No obstante lo anterior, y como buena fase de pruebas, tuvimos errores como que la conexión no era muy buena en la Gears of War: Reloaded Beta.

Experimentamos algunos fallos en la conectividad, especialmente en el emparejamiento de partidas.

Además de que también tuvimos un par de desconexiones inesperadas, afortunadamente no fue a media partida; pero sí resultó molesto.

Sin mencionar que en una ocasión nuestro personaje se quedó atrapado en una pared, al momento de hacer una cobertura.

Gears of War: Reloaded Beta (Especial)

El aspecto gráfico no era el mejor en la Gears of War: Reloaded Beta

A pesar de presentar una estética renovada en general, el aspecto gráfico no era el mejor en la Gears of War: Reloaded Beta.

Algunas animaciones siguen sintiéndose anticuadas, especialmente en las ejecuciones y el movimiento de los personajes.

Esto no es un problema grave si eres veterano de la saga, pero en comparación con otros juegos actuales, la falta de fluidez en ciertos movimientos es notable.

Más aún si se quiere establecer nuevamente a este juego como un referente en el mundo multijugador, y con una comunidad que no pasa por alto este tipo de cosas.