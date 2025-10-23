Obsidian Entertainment regresa con The Outer Worlds 2, una secuela que no solo expande el universo del primer juego de Xbox, sino que mejora en varios aspectos, con un renovado sistema RPG y una narrativa más mordaz.

Aunque The Outer Worlds 2 no reinventa el género realmente, se siente como una experiencia novedosa con respecto a su primera entrega, siendo bastante disfrutable en general.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

The Outer Worlds 2 nos presenta un mejor escenario La narrativa de The Outer Worlds 2 está mejor llevada Hay una verdadera evolución en el gameplay de The Outer Worlds 2 El combate fue renovado en The Outer Worlds 2 The Outer Worlds 2 hace lo necesario en su apartado gráfico

The Outer Worlds 2 nos presenta un mejor escenario

Comencemos con que The Outer Worlds 2 nos presenta un mejor escenario, con un universo expandido, diferentes zonas a visitar, y con una gran construcción.

La historia se traslada a Arcadia, una colonia fracturada tanto física como ideológicamente.

A diferencia de Halcyon, Arcadia presenta un conflicto más multifacético entre tres facciones, las cuales envuelven a nuestro personaje, que está en una búsqueda personal.

Cada una de estas facciones trata de “hacer lo mejor” para la colonia, aunque detrás de estos hay fines propios.

Así tenemos fuerzas militarizadas, cultistas de personalidades y corporaciones, así como científicos fundamentalistas; los cuales nutren todo el mundo del juego de diversas maneras.

Este nuevo escenario permite una exploración más profunda de temas como el control social, la fe en la ciencia y el poder de la propaganda, todo envuelto en el humor ácido característico de Obsidian.

The Outer Worlds 2 (Xbox)

La narrativa de The Outer Worlds 2 está mejor llevada

Una vez que ya está asentado el contexto donde se desarrollará la historia, tenemos que la narrativa de The Outer Worlds 2 está mejor llevada, donde incluso las líneas secundarías están muy bien escritas.

Somos el comandante de las fuerzas del orden de la Tierra, el cual ve cómo una misión de rutina acaba con el 90% de su equipo (así como con un satélite habitado) debido a una traición.

Ahora emprenderemos una venganza personal, buscaremos al traidor, con el fin de ajustar cuentas y averiguar qué es lo que se oculta detrás de sus acciones.

Bajo esta premisa nos presenta un sistema donde las decisiones del jugador alteran el curso de la historia, así como el comportamiento de facciones y compañeros.

Además el sistema de reputación ha sido refinado para incluir reacciones emocionales y culturales según el trasfondo del personaje creado, lo que añade capas de profundidad a cada interacción.

Así cada jugador tendrá una experiencia única, aunque solo se siga la trama principal.

The Outer Worlds 2 (Xbox)

Hay una verdadera evolución en el gameplay de The Outer Worlds 2

No solo el mundo es el que se ha expandido, aquí encontramos que hay una verdadera evolución en el gameplay de The Outer Worlds 2; convirtiéndose en uno de los más ricos en RPG de este estilo.

Obsidian ha expandido el sistema de creación de personaje con más defectos, habilidades y opciones de personalización.

Ahora puedes elegir arquetipos que influyen en cómo el mundo te percibe, cada uno abre posibilidades; pero también cierra algunas puertas, como rutas de diálogo exclusivas con una facción, al mismo tiempo que eres rechazado por otra.

Asimismo, conforme avances en el juego y cumplas misiones, se te irán descubriendo defectos, que te dan una mejora en algunos aspectos; pero te afectan en otros, aunque puedes rechazar estos si no los ves convenientes.

Si bien se mantiene el Tactical Time Dilation (TTD), ahora se complementa con habilidades activas y diversos artefactos que permiten manipular el entorno, dejando que el jugador cree su propio estilo de juego.

Finalmente, mientras avanzas de nivel puede mejorar tus aptitudes para enfrentar los retos del entorno, además de conseguir ventajas que dependen precisamente de esas mismas aptitudes.

The Outer Worlds 2 (Xbox)

El combate fue renovado en The Outer Worlds 2

Uno de los aspectos más celebrados del primer juego fue su arsenal de armas científicas, bueno te comentamos que el combate fue renovado en The Outer Worlds 2, dando mayores posibilidades de ataque.

Aquí contarás con un arsenal de armas muy variado, que van desde las clásicas pistolas, rifles, cuchillos y masas; hasta otras más creativas que afectan el comportamiento y la zona donde se encuentra el enemigo.

Lo que te da un nivel más estratégico en el campo de batalla, que al combinarse con las aptitudes, ventajas y artefactos, crean un abanico de posibilidades pocas veces visto en un RPG moderno.

A esto hay que sumar que el combate se vuelve más táctico gracias a la inclusión de compañeros con habilidades sinérgicas, como un hacker que puede desactivar escudos mientras tú atacas con armas de energía.

The Outer Worlds 2 (Xbox)

The Outer Worlds 2 hace lo necesario en su apartado gráfico

Pasando a lo técnico, podemos decir que The Outer Worlds 2 hace lo necesario en su apartado gráfico, lo que destaca es su diseño de arte y estética, pero en general no es nada de “otro mundo”.

La estética combina retro-futurismo con surrealismo alienígena, y cada región de Arcadia tiene una paleta visual y sonora distinta, desde desiertos psicodélicos hasta ciudades flotantes con música de sintetizador barroco.

Sin embargo la calidad es promedio, por decirlo de alguna manera, lo gráficos no destacan, no son algo que no puedas ver en ningún otro título de la desarrolladora o de similares.

Incluso hay momentos donde se ve de baja calidad, principalmente los fondos en las cinemáticas en tiempo real, que parecen más posters pegados en una pared, que un entorno vivo.

The Outer Worlds 2 (Xbox)

¿Vale la pena The Outer Worlds 2?

The Outer Worlds 2 es un muy buen RPG que dejará satisfechos a los fans de este género, esencialmente a aquellos que buscan una obra con gran personalización y ramificación en la trama.

Si bien The Outer Worlds 2 no rompe el molde del RPG occidental, sí lo pule en varios aspectos, dando una experiencia satisfactoria gracias a sus diálogos y gameplay profundo.

El único fallo es su calidad gráfica que como dijimos, no es mala, pero tampoco destaca en ninguno de sus aspectos.

Si eres de los que buscan un juego que le dure horas, mientras van creando su propia historia, podrías darle una oportunidad, más si fuiste fan de su primera entrega.