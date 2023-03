Power Rangers: Once & Always se prepara para celebrar los 30 años de la franquicia; sin embargo, no sucederá conforme a lo planeado, pues el equipo no estará completo.

Desde que se liberó el tráiler de Power Rangers: Once & Always, fans se dieron cuenta que Amy Jo Johnson, la Pink Ranger original, no estará en el especial.

La misma actriz comentó esto hace ya varios meses; pero es ahora que ha decidido hablar al respecto de su ausencia.

Amy Jo Johnson mencionó que jamás se negó a estar en la reunión; sólo no estuvo de acuerdo con lo que se ofreció, al parecer Netflix no quiso negociar más con ella.

Además, aclara que no se debió a cuestiones de dinero; sólo no le agradaba la idea de usar el traje nuevamente a sus 50 años y no podía ir a grabar a Nueva Zelanda.

“Por favor, paren de decir que no hice la reunión por dinero, no es cierto. Tal vez no quería usar spandex a los 50 o no podía ir a Nueva Zelanda por un mes. Jason David Frank y yo decidimos no hacerlo por nuestras propias razones. Ellos filmaron antes de que el muriera.” Amy Jo Johnson

Amy Jo Johnson (Especial)

Amy Jo Johnson aclara que Jason David Frank tampoco iba a estar en Power Rangers: Once & Always

Otra cosa que reveló Amy Jo Johnson, es que Jason David Frank tampoco regresaría en Power Rangers: Once & Always.

Según la actriz, Power Rangers: Once & Always se grabó antes de la inesperada muerte de Jason David Frank; este sí estaba en posibilidad de grabar, pero no quiso hacerlo.

Aún así, Amy Jo Johnson señala que está muy emocionada por ver nuevamente en pantalla a sus amigos de la serie de los 90′s.

Junto a ellos veremos a los Rangers de la segunda generación, así como a otras sorpresas.

Jason David Frank, como Power Ranger Verde (Especial )

Power Rangers: Once & Always sólo contará con dos actores originales

La idea que tenía Netflix con Power Rangers: Once & Always, era reunir al equipo original: Jason, Zack, Billy, Kimberly y Tommy; pero las cosas no salieron como lo planeado.

Sólo David Yost y Walter Jones (Billy y Zack) aceptaron regresar en Power Rangers: Once & Always.

Como ya vimos, Amy Jo Johnson y Jason David Frank (Kimberly y Tommy), no estuvieron de acuerdo con lo que ofrecía Netflix.

Mientras que los intentos con Austin St. John, Jason (Jason), ni siquiera pudieron iniciar, ya que el actor fue acusado de fraude en Estados Unidos y está en un proceso penal.

Por su parte, Power Rangers: Once & Always tampoco tendrá a la Rita Repulsa original ni a la Yellow Ranger, Trini, debido a la muerte de las actrices hace varios años.