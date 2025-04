South of Midnight es una aventura narrativa que nos sumerge en el enigmático y místico sur profundo de los Estados Unidos. Desarrollado por Compulsion Games, los creadores de títulos aclamados como Contrast y We Happy Few.

En general, South of Midnight ofrece una experiencia única en la que el folclore sureño y la magia se entrelazan con un estilo visual bastante original y una trama fuera de lo común.

Dando como resultado uno de los juegos más originales de lo que va de 2025; por lo menos a nivel conceptual, pues no se puede separar del todo de otros títulos de acción/aventura.

Aún así, la gente de Xbox demuestra una vez más que, por lo menos en lo que se refiere a títulos de corte más independiente y artístico, va a la delantera.

South of Midnight (Xbox)

¿De qué trata South of Midnight?

El mundo de South of Midnight está profundamente inspirado por las historias, los paisajes y la cultura del sur de Estados Unidos, principalmente de la zona del Bayou.

El equipo de desarrollo de South of Midnight usó gran parte de los relatos y leyendas de ese lugar para crear un universo donde lo sobrenatural es tan cotidiano como los pantanos y los pueblos pequeños que conforman la región.

El personaje principal es Hazel, una joven que se embarca en una misión para desentrañar los secretos que rodean su linaje familiar y un misterioso poder conocido como “Weaving”.

Este poder mágico permite a Hazel interactuar con el mundo de una manera particular, con lo que podrá ir avanzando en la historia y conociendo los diferentes aspectos de su hogar.

South of Midnight (Xbox)

En general, la trama de South of Midnight te atrapa desde el primer minuto , aunque no sea del todo diferente a otras historias de misterios familiares.

Esto se debe al mencionado folclore al que apela South of Midnight, pues son relatos pocas veces usados en el mundo del entretenimiento.

Por lo que sus características únicas, así como su relación con el mundo del juego, hacen que conectes de manera casi inmediata.

Además de que Hazel es una protagonista muy carismática , la cual cumple perfectamente con el rol del camino de heroína, al ser una joven normal que se ve arrojada a un mundo extraordinario.

Encontrándose con criaturas igual de carismáticas, como un pez gato gigante que hace las veces de mentor de la joven, así como de amigo, confidente y transporte.

Esto te mantendrá atento al título durante varias horas, queriendo saber más del pasado de Hazel, su familia y todo lo que hay detrás de las leyendas del sur de Estados Unidos.

South of Midnight (Xbox)

¿Cómo se juega South of Midnight?

La jugabilidad de South of Midnight combina exploración, resolución de acertijos y combates dinámicos.

A medida que Hazel navega a través de pantanos embrujados, villas abandonadas y paisajes oníricos de South of Midnight, te encontrarás con una serie de enemigos con características únicas.

Estas criaturas de pesadilla son los “Haints”, manifestaciones oscuras inspiradas en historias tradicionales del sur, así como en los traumas de Hazel.

Cada una de estas criaturas tiene una estrategia para poder ser derrotados; es decir, no podrás combatir siempre de la misma manera.

South of Midnight (Xbox)

Para salir avante debes de combinar las habilidades que va adquiriendo Hazel a lo largo del juego; desde golpes contundentes cuerpo a cuerpo, hasta “amarres” para detener el movimiento de los enemigos.

Si bien varias de estas habilidades de South of Midnight las obtienes juntando experiencia en batallas y los acertijos de la historia, es conveniente revisar a detalle cada escenario.

South of Midnight no es un juego de mundo abierto, son más bien zonas delimitadas y hasta cierto punto lineales.

Sin embargo, cuentan con varios desvíos y elementos interactivos que conviene revisar a detalle, pues puedes encontrar nuevos hechizos, más experiencia o algún objeto interesante.

Además de conocer más de la mitología del lugar y tener todo el bagaje cultural completo con el que se construyó el juego.

Y más allá de eso, todos los niveles están muy bien diseñados, por lo que son divertidos de recorrer, dejando una buena sensación de recompensa.

South of Midnight (Xbox)

¿Cómo se ve South of Midnight?

Una de las características más llamativas de South of Midnight es su estilo visual, que emplea técnicas inspiradas en la animación stop-motion.

Este enfoque artístico le da South of Midnight un aspecto único y artesanal, como si cada escena y personaje hubiera sido moldeado y animado a mano.

Aunque hay que mencionar que el diseño de personajes es un tanto “agresivo”, pues no es estético como tal, presentando más a enemigos y protagonistas de una manera un tanto “cruda”.

Lo cual va en el tono de toda la ambientación, pues nos movemos por pantanos y zonas llenas de suciedad, donde la pulcritud no tiene cabida.

Aún así, a algunas personas podría no gustarles esta manera en que se configuró todo el arte del título.

South of Midnight (Xbox)

Por su parte, la banda sonora de South of Midnight es envolvente con una mezcla blues, folk y otros géneros del sur estadounidense.

Con lo cual South of Midnight crea una atmósfera profundamente inmersiva que transporta a los jugadores directamente al corazón de los pantanos del Bayou.

Además de que muchas melodías forman parte integral del desarrollo de la trama, estando pensadas para escenas específicas y combinándose muy bien con el gameplay.

Algo que pocas veces se ve en la actualidad, donde la música solo actúa como elemento de fondo sin tener una presencia más relevante.

South of Midnight (Xbox)

¿Vale la pena South of Midnight?

South of Midnight es una gran adición al género de la acción y aventura, destacándose por su enfoque innovador en la narración, su mundo evocador y su jugabilidad creativa.

Compulsion Games ha logrado capturar la esencia del sur profundo de Estados Unidos con un respeto y un cuidado notables, ofreciendo una ventana al folclore y las tradiciones que rara vez se exploran en los videojuegos.

Aunque South of Midnight tiene sus detalles, como una estética que podría no agradar a todo el mundo, en general se trata una obra de gran relevancia.

La cual demuestra que aún hay espacio en el mundo de los videojuegos para la creatividad, más allá de las secuelas infinitas y títulos desechables de la actualidad.