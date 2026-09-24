Fire Emblem: Fortune’s Weave, desarrollado por Intelligent Systems para la Nintendo Switch 2, representa una de las entregas más ambiciosas y logradas en la historia de la franquicia.

No mentimos al decir que la escala de Fire Emblem: Fortune’s Weave es incluso mayor a Three Houses, siendo una excelente entrega dentro del género del RPG táctico.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Fire Emblem: Fortune’s Weave cuenta con una narrativa elaborada La exploración es perfecta en Fire Emblem: Fortune’s Weave Fire Emblem: Fortune’s Weave es una evolución en el combate táctico Fire Emblem: Fortune’s Weave tiene uno de los mejores sistemas de progreso La optimización de Fire Emblem: Fortune’s Weave es excelente

Fire Emblem: Fortune’s Weave cuenta con una narrativa elaborada

Fire Emblem: Fortune’s Weave cuenta con una narrativa elaborada, siendo también una de las más complejas de la franquicia.

La trama comienza en medio del apocalipsis, donde tu personaje debe viajar al pasado para alterar el trágico destino del mundo.

Fire Emblem: Fortune’s Weave (Nintendo)

Así, la historia se fragmenta en cuatro rutas completamente distintas, centradas en los héroes Leda, Theodora, Dietrich y Cai, quienes compiten en los Juegos Heroicos.

Lo que te obliga a experimentar las distintas historias para desentrañar la conspiración global detrás del fin del mundo, abordando temas como la venganza, el nacionalismo y los legados familiares.

La exploración es perfecta en Fire Emblem: Fortune’s Weave

Algo que muchos extrañan de los RPG pero que sí tenemos en esta entrega, es que la exploración es perfecta en Fire Emblem: Fortune’s Weave, dejando que el jugador planifique mejor.

A través de un mapa continental estructurado como un gran tablero de juego, el jugador puede planear mejor el tiempo de explorar mazmorras, comerciar y participar en eventos.

Tomando en cuenta que cada una de estas actividades consume turnos, por lo que no se podrá hacer todo al mismo tiempo durante los intermedios de la historia.

Aún así, es posible entrenar, participar en el teatro o la terma, así como reclutar mercenarios mediante misiones o haciéndoles diferentes regalos.

No solo eso; cada héroe posee habilidades de exploración únicas, como la capacidad de Theodora para reclutar batallones o la de Cai para adiestrar monturas.

El juego está estructurado para que el jugador elija libremente en qué actividades profundizar sin la obligación de completarlo todo en una sola partida.

Fire Emblem: Fortune’s Weave (Nintendo)

Fire Emblem: Fortune’s Weave es una evolución en el combate táctico

Pasando al gameplay, Fire Emblem: Fortune’s Weave es una evolución en el combate táctico, pues mejora casi cada aspecto del combate por turnos de la saga.

El sistema de combate evoluciona al prescindir del clásico triángulo estricto de armas en favor de mecánicas más dinámicas y variadas.

Cada arma y clase cuenta con ventajas específicas; por ejemplo, las lanzas infligen mayor daño a la caballería y los puños aumentan la evasión de la unidad.

Las habilidades personales están profundamente ligadas a la identidad de cada personaje y mejoran progresivamente.

Además, se introducen las Blaze Arts, ataques devastadores que consumen HP e incrementan una barra de ignición, obligando a calcular con precisión los riesgos y recompensas en el campo de batalla.

Fire Emblem: Fortune’s Weave (Nintendo)

Fire Emblem: Fortune’s Weave tiene uno de los mejores sistemas de progreso

Algo interesante es que Fire Emblem: Fortune’s Weave tiene uno de los mejores sistemas de progreso, ofreciendo una flexibilidad pocas veces vista en juegos modernos.

Para gestionar tus rutas paralelas, el título implementa un ingenioso sistema de archivo de guardado único conectado a un espacio central.

Desde allí es posible alternar entre historias o repetir capítulos anteriores conservando el estado de tu ejército, lo que evita tener que empezar desde cero.

Además, ofrece la posibilidad de saltar el segundo acto en partidas posteriores o invocar bendiciones divinas para ajustar el combate aleatorio.

A esto se suma el sistema de gemas de karma, que otorga mejoras permanentes para agilizar futuras campañas; lo cual hace a la obra bastante accesible.

Fire Emblem: Fortune’s Weave (Nintendo)

La optimización de Fire Emblem: Fortune’s Weave es excelente

Finalmente, hay que decir que la optimización de Fire Emblem: Fortune’s Weave es excelente, esto gracias a las capacidades del Nintendo Switch 2.

Las animaciones de combate, modelos de personajes y cinemáticas muestran un salto de calidad con respecto a Three Houses y Engage.

Junto a esto, los tiempos de carga son casi inexistentes, tardando menos de 10 segundos en acceder al menú principal y apenas unos segundos en iniciar o continuar tu partida.

En cuanto a la dificultad, hay que decir que la obra es algo permisiva en su modo Normal, debido a opciones como la función de rebobinar turnos.

Por lo que si quieres un gran reto, recomendamos el modo Difícil o esperar a las misiones más avanzadas, que es donde realmente se miden tus capacidades tácticas.

Fire Emblem: Fortune’s Weave (Nintendo)

¿Vale la pena Fire Emblem: Fortune’s Weave?

Fire Emblem: Fortune’s Weave es un triunfo monumental para Intelligent Systems y Nintendo, logrando armonizar la narrativa episódica con una jugabilidad táctica de profundidad insuperable.

De momento, Fire Emblem: Fortune’s Weave es el punto más alto al que ha llegado la franquicia en los últimos años.

Claro que tiene pequeños matices ,como que tu personaje en realidad tiene poco impacto en el 90% de la historia o una dificultad base no tan retadora.

Fuera de eso, nos ofrece más de 100 horas que te mantendrán pegado a la consola; ya sea por su excelente jugabilidad o historia muy bien escrita.