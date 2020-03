Mark Brooks, dibujante de cómics, acusó a La Mole de insultos homofóbicos en su contra por parte de Elías Ortiz, organizador del evento.

La Mole se ha visto envuelta en la polémica al finalizar su edición del 2020, luego que el dibujante de cómics, Mark Brooks, acusara a la convención de insultos homofóbicos en su contra por parte de Elías Ortiz, organizador del evento.

Comunicado Mark Brooks Mark Brooks

En un video, Ortiz alude a la cancelación de último minuto de Brooks, señalándolo como un "marica" por no asistir al evento debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. No sólo eso, añade que todos los invitados que cancelaron eran gente "del campo", es decir, ignorantes.

Aquí están las pruebas de la mole siendo la mole pic.twitter.com/cP7n2YtJ8z — Nieves (@tionieves) March 16, 2020

Ante el reclamo del artista, La Mole publicó un video donde el mencionado organizador se disculpa; no obstante, este no ha caído bien entre el público, pues señalan que más que verse arrepentido, busca justificar su actitud, mencionando que el término "marica" no es mal visto en México, que fue un malentendido.

No es la primera vez que La Mole se ve en una polémica

A pesar de contar con varios años en el mercado, La Mole continuamente es señalada de malos tratos con los invitados y asistentes, además de tener un mal manejo de sus redes sociales y hacer un pésimo control de daños.

Uno de los casos más sonados fue cuando los organizadores antagonizaron con los fans por los precios de fotos y firmas de Millie Boby Brown ; el público no se mostró conforme, pues fue en el año del terremoto en la CDMX, por lo que atacaron a la convención y actriz, esto provocó que ella cancelara la invitación.

Millie Bobby Brown La Mole

Otro caso fue el de la cosplayer San Chan , quien fue desinvitada por el evento aludiendo problemas personales con otra cosplayer; por lo que decidieron cortar relaciones con la primera.

Para la edición de 2019 se dio una acusación a Joe Azpeytia , uno de los artistas invitados, quien fue señalado de abusador por parte de varias mujeres; aunque se pidió que lo retiraran del evento, la postura oficial de La Mole fue que no se podía hacer eso porque no se contaba con pruebas para ello.

Con información de Bleeding Cool, Televisa y La Tercera.