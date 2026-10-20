El retorno de Square-Enix a los sistemas por turnos tradicionales encuentra en Final Fantasy Resonance su máxima expresión nostálgica y moderna, siendo lo que los fans de la era clásica esperaban desde hace años.

Final Fantasy Resonance demuestra cómo el formato gráfico HD-2D y un sistema de combate estratégicamente refinado pueden revitalizar las raíces del género.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Final Fantasy Resonance hace una buena adaptación del juego móvil Final Fantasy Resonance recupera de buena manera el combate por turnos El sistema Visiones es muy interesante en Final Fantasy Resonance La estética HD-2D de Final Fantasy Resonance es hermosa Final Fantasy Resonance tiene muchos agregados interesantes

Final Fantasy Resonance hace una buena adaptación del juego móvil

Final Fantasy Resonance hace una buena adaptación del juego móvil, pues toma como base el juego Final Fantasy Brave Exvius lanzado hace unos años.

Sin embargo, no se trata de una simple adaptación directa. El sistema de combate ha sido rediseñado por completo; se ha incorporado actuación de voz, y el apartado visual ha sido transformado.

Si bien la narrativa no es nada del otro mundo, siendo algo ya muy visto en la saga de Rain, Lasswell y Fina en una travesía para proteger los Cristales, tiene un buen desarrollo, personajes carismáticos y los clásicos giros de Final Fantasy.

Haciendo a esta una aventura totalmente independiente que no requiere conocimiento previo del título móvil.

Final Fantasy Resonance (Square-Enix)

Final Fantasy Resonance recupera de buena manera el combate por turnos

Algo que muchos esperaban desde hace años, Final Fantasy Resonance recupera de buena manera el combate por turnos, dándole un lavado de cara a la mecánica clásica.

Es un sistema que recuerda a Final Fantasy X, priorizando la planificación táctica sobre la velocidad de reacción, donde cada personaje en pantalla tiene su momento para realizar una acción.

Si bien también se trajeron de regreso las batallas al azar, ahora tienes un marcador de peligro que te avisa cuando vayas a entrar en combate, lo que hace menos frustrante este sistema.

Por otra parte, el elemento crucial en las batallas es la barra de aturdimiento, la cual disminuye con ataques estándar y obliga al jugador a buscar y explotar las debilidades elementales de los enemigos.

Al aturdir a todos los enemigos simultáneamente se activa, una fase especial donde todo el grupo ejecuta ataques consecutivos sin respuesta, permitiendo rematar con potentes habilidades.

Ya sea con los clásicos límites, las invocaciones, nuestras propias magias y ataques especiales; o bien, usando la resonancia con las Visiones, que explicaremos a continuación.

Final Fantasy Resonance (Square-Enix)

El sistema Visiones es muy interesante en Final Fantasy Resonance

Aquí debemos señalar que el sistema Visiones es muy interesante en Final Fantasy Resonance, siendo lo que lo diferencia de otros juegos del género.

Literalmente, se trata de usar a los personajes de los juegos principales de la saga como equipamiento, subiendo de nivel de manera independiente y desbloqueando distintas habilidades extra para nuestros héroes.

Así tenemos personajes como Cloud, Terra, Zidane, Noctis, Clive y Sephiroth, en un catálogo de 26 Visiones divididas en cinco clases, de acuerdo a su especialización; algunas más enfocadas al ataque, otras a la magia o el soporte.

Cada una aporta habilidades que puedes equipar en tus personajes una vez que dejes de usar dicha Visión, lo cual le suma bastante a la estrategia y el armado de tu equipo.

Sin olvidar que cuenta con los mencionados ataques de Resonancia, que no son otra cosa que los límites de los personajes en secuencias cinematográficas en 3D, que se activan cuando tienes una ventaja total sobre los enemigos.

Las Visiones están regadas por todo el mundo en los Santuarios de la Luz y se mejoran intercambiando magicita en las tiendas Moogle, lo cual te da varias horas para probar diferentes combinaciones.

Final Fantasy Resonance (Square-Enix)

La estética HD-2D de Final Fantasy Resonance es hermosa

Algo que nunca falla en estos juegos de Square-Enix es que la estética HD-2D de Final Fantasy Resonance es hermosa, siendo uno de los aspectos más logrados del juego.

La estética HD-2D fusiona sprites en píxel art con entornos tridimensionales, iluminación avanzada y efectos de viento o nubes en el mapa del mundo.

Esta presentación se complementa con espectaculares ejecuciones al momento de usar habilidades como los límites o invocaciones, lo que nos deja un espectáculo visual increíble.

Tal vez cuando la cámara hace zoom se pueden ver un poco las costuras del juego, ya que se pierde mucha definición y el arte de pixeles pasa a ser simples “garabatos” en pantalla; pero no es algo que afecte mucho el resultado general de la obra.

En la parte auditiva, la banda sonora brilla tanto en las composiciones de batalla como en las reinterpretaciones del tema de los Chocobos.

Aunque desde hace años ya no tenemos a Nobuo Uematsu en la partitura de los Final Fantasy, la banda sonora del juego no le pide nada a las obras del compositor, y los arreglos a temas clásicos se hacen con mucho respeto.

Final Fantasy Resonance (Square-Enix)

Final Fantasy Resonance tiene muchos agregados interesantes

Para terminar, diremos que Final Fantasy Resonance tiene muchos agregados interesantes que le dan bastante vida al juego.

Por un lado, el grupo principal muestra una constante interacción durante la exploración mediante el sistema Active Time Chat, donde el jugador puede acceder a conversaciones opcionales.

Además, si una batalla aleatoria interrumpe uno de estos diálogos, la conversación se reanuda automáticamente al finalizar el combate para no perderse ningún detalle.

Junto con esto tenemos una buena cantidad de misiones secundarias que nos dan más contexto del mundo en el que se desarrolla la aventura, sin olvidar los secretos que esconde el mapa.

Final Fantasy Resonance (Square-Enix)

¿Vale la pena jugar Final Fantasy Resonance?

Final Fantasy Resonance logra equilibrar el homenaje nostálgico con una aventura con identidad propia, más allá de ser un port del juego móvil lanzado por Square-Enix.

Es cierto que Final Fantasy Resonance tiene una historia ya muy vista en la saga, además de que los combates al azar podrían molestar a más de una persona debido que interrumpen el ritmo de la exploración.

Sin embargo, el juego brilla a través de un sistema de combate exigente, la integración de las Visiones y un acabado técnico en HD-2D de primer orden.

Con esto, Final Fantasy Resonance se posiciona como una propuesta sólida tanto para veteranos como para amantes de los RPG clásicos.