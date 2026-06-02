Después de años de exclusividad en PlayStation, Final Fantasy VII Rebirth finalmente aterriza en Xbox Series X|S y lo hace conservando prácticamente intacta la experiencia que lo convirtió en uno de los juegos mejor valorados de 2024.

La espera fue larga, pero el resultado confirma que los usuarios de Xbox reciben una aventura monumental que mezcla nostalgia, exploración y algunos de los mejores combates que ha dado el género RPG en los últimos años con Final Fantasy VII Rebirth.

Square Enix continúa con su ambiciosa reinterpretación de Final Fantasy VII Rebirth, retomando la historia justo después de los acontecimientos de Midgar. Cloud, Tifa, Aerith, Barret y compañía emprenden un viaje mucho más grande, emotivo y espectacular que el visto en la primera parte del remake.

Final Fantasy VII Rebirth (Square-Enix)

Un mundo abierto que por fin hace justicia a Final Fantasy VII Rebirth

Uno de los mayores logros de Final Fantasy VII Rebirth es la forma en que expande el universo original. Las distintas regiones ofrecen escenarios enormes, llenos de actividades secundarias, secretos, desafíos de combate y misiones que enriquecen tanto la narrativa como el desarrollo de los personajes.

Lejos de sentirse como contenido de relleno, gran parte de estas actividades en Final Fantasy VII ayudan a profundizar en las relaciones entre los protagonistas; el resultado es una aventura que puede superar fácilmente las 80 horas para quienes quieran descubrir todo lo que tiene para ofrecer.

Además, recorrer el mapa a bordo de chocobos y explorar zonas icónicas recreadas con tecnología actual genera una sensación constante de descubrimiento en Final Fantasy VII Rebirth.

Final Fantasy VII Rebirth (Square-Enix)

El mejor sistema de combate de la saga remake en Final Fantasy VII Rebirth

Si Final Fantasy VII Remake sentó las bases, Rebirth perfecciona cada una de ellas.

El sistema combina acción en tiempo real con elementos estratégicos clásicos, permitiendo alternar entre personajes, ejecutar habilidades sincronizadas y aprovechar debilidades enemigas con una fluidez impresionante.

Cada integrante del equipo en Final Fantasy VII Rebirth posee mecánicas únicas, por lo que las batallas rara vez se vuelven repetitivas; Cloud sigue siendo el eje principal de la experiencia, pero personajes como Tifa, Aerith y Red XIII aportan estilos de juego completamente diferentes.

Las peleas contra jefes en Final Fantasy VII Rebirth, son especialmente memorables gracias a su espectacularidad visual y a la necesidad de dominar todas las herramientas disponibles.

Final Fantasy VII Rebirth (Square-Enix)

Final Fantasy VII Rebirth es una producción que sigue impresionando en Xbox

La llegada de Final Fantasy VII Rebirth a Xbox Series X|S forma parte de la estrategia multiplataforma de Square Enix y permite que una nueva audiencia disfrute de una de las producciones más ambiciosas de la compañía. El título incorpora soporte para Xbox Play Anywhere, resolución 4K, HDR y tasas de rendimiento optimizadas para el hardware de Microsoft.

Visualmente, Final Fantasy VII Rebirth sigue siendo un referente dentro del género, pues los escenarios son enormes, los modelos de personajes muestran un nivel de detalle sobresaliente y la dirección artística logra equilibrar perfectamente el realismo moderno con la esencia del clásico de 1997.

A esto se suma una banda sonora excepcional que reimagina temas históricos de la franquicia de Final Fantasy VII Rebirth y acompaña cada momento importante de la aventura.

Final Fantasy VII Rebirth (Square-Enix)

¿Vale la pena Final Fantasy VII Rebirth en Xbox?

Sí, sin importar si eres veterano de la saga o si apenas conociste este universo gracias a los remakes, Final Fantasy VII Rebirth es una experiencia imprescindible.

La combinación de historia, exploración, combate y producción audiovisual colocan a Final Fantasy VII Rebirth entre los RPG más destacados de los últimos años.

La llegada a Xbox no solo amplía el alcance del juego, también permite que más jugadores descubran por qué Final Fantasy VII Rebirth fue considerado uno de los principales candidatos a Juego del Año tras su lanzamiento original.

Final Fantasy VII Rebirth demuestra que la espera valió la pena, y Xbox recibe una aventura gigantesca, emotiva y espectacular que representa lo mejor que puede ofrecer Square Enix en la actualidad.