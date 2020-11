Se llevará a cabo durante la madrugada del 30 de noviembre.

Durante la noche de este 29 de noviembre y la madrugada del 30, se llevará a cabo el último eclipse penumbral de Luna de este 2020, por lo que será un espectáculo que ningún observador espacial (profesional o aficionado) se debe de perder.

El evento comenzará desde los primeros minutos en que se oculte el Sol este domingo; sin embargo, su mayor esplendor llegará pasada la medianoche, alrededor de la 1:30 AM del lunes, siendo todo el territorio de México el lugar donde se podrá apreciar mejor; así que no tienes excusas para no verlo.

Se estima que su duración en total será de 4 horas y 21 minutos; aunque el aspecto eclipsado de la Luna se mantendrá hasta el día martes 1º de diciembre. Como siempre, se recomienda estar en un lugar elevado o con poca contaminación lumínica para ver el espectáculo sin problemas.

Luna Getty Images

¿Qué es un eclipse penumbral de Luna?

Un eclipse penumbral de Luna, como el que se verá este 29 y 30 de noviembre, es cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean de tal manera que nuestro planeta se interpone entre la estrella y el satélite, reduciendo la luz reflejada y proyectando una sombra.

Contrario a lo que se piensa, la Luna no se oscurece totalmente, simplemente baja un poco su grado lumínico debido a la silueta de la Tierra presentada en su superficie; en ciertos casos llega a tener un aspecto anaranjado-amarillento, aunque no siempre sucede.

Luna Getty Images

En esta ocasión, se estima que la sombra de nuestro planeta será muy tenue, por lo que podría no haber gran diferencia entre el brillo del satélite previo y durante el eclipse; astrónomos recomiendan hacer una observación continua para ver el cambio, o bien, tomar varias fotos para hacer la comparación.

En promedio hay 4 eclipses penumbrales de Luna al año; sin embargo, de acuerdo a las condiciones astronómicas esto puede variar teniendo más o menos fenómenos de este tipo en algunas ocasiones.

Con información de Infobae.