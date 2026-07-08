La franquicia Sword Art Online busca dar un giro significativo con su próximo lanzamiento, Echoes of Aincrad, el cual promete romper con las convenciones de títulos anteriores.

Algo que era muy necesario, pues antes de Echoes of Aincrad, SAO se sentía en un estado de ostracismo, el cual agotó la franquicia y a sus personajes.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Echoes of Aincrad acierta con el cambio de protagonista Hay un gran salto visual en Echoes of Aincrad El rendimiento de Echoes of Aincrad es muy bueno Echoes of Aincrad tiene un gameplay muy divertido Echoes of Aincrad agrega nuevas mecánicas

Echoes of Aincrad acierta con el cambio de protagonista

Echoes of Aincrad acierta con el cambio de protagonista, a alejarse de Kirito y dejando que el jugador cree su propio avatar.

Con esto se logra hacer un reinicio adecuado, pues la trama se siente más personal y no requiere conocimiento de todos los años alrededor de SAO.

Si bien no se cambia la esencia de la trama, pues se mantiene la idea de estar en un juego donde si se muere en este, se muere en la vida real, el tener un protagonista personalizado lo hace más inmersivo.

Siendo lo que la franquicia necesitaba, luego de que el héroe original cansara al público y fuera criticado con el pasar del tiempo.

Echoes of Aincrad (Bandai-Namco)

Hay un gran salto visual en Echoes of Aincrad

Pasando al apartado técnico, empecemos diciendo que hay un gran salto visual en Echoes of Aincrad, gracias al uso de un nuevo motor gráfico.

Con Unreal Engine 5, el juego se aleja del aspecto genérico de otros títulos de anime para ofrecer entornos detallados y con gran escala, que va acorde a lo que se quiere contar.

Las ciudades destacan por estar densamente poblada, con personajes que tienen sus propias rutinas, lo que otorga una sensación de ciudad viva y elimina la frialdad artificial de entregas previas.

Mientras que las zonas abiertas funcionan como “mazmorras naturales” donde la navegación es tan importante como el combate, contando igual con decenas de detalles que las hacen interesantes.

Echoes of Aincrad (Bandai-Namco)

El rendimiento de Echoes of Aincrad es muy bueno

También hay que mencionar que el rendimiento de Echoes of Aincrad es muy bueno, dejando atrás la era donde había fuertes caídas en los cuadros por segundo.

Esto es importante, pues se trata de un título que es exigente debido a su ambición visual; podemos decir que todo fluye de manera adecuada.

No encontramos esas molestas caídas, bugs, glitches o cuelgues que arruinaran la experiencia, como en títulos pasados de la franquicia.

Toma en cuenta que jugamos la versión de PS5, por lo que desconocemos si esto sea igual en otras consolas o en la versión de PC.

Echoes of Aincrad (Bandai-Namco)

Echoes of Aincrad tiene un gameplay muy divertido

Otra cosa que sorprenderá a los fans, es que Echoes of Aincrad tiene un gameplay muy divertido, contrario a entregas pasadas que se sentían un poco arcaicas con el paso del tiempo.

Aunque la base es un RPG de acción con ataques ligeros, pesados y habilidades de espada, el combate tiende a ser más táctico.

Esto debido a que los enemigos tienen estrategias bien planeadas y pueden rodear al jugador rápidamente, lo que inhabilita la idea de simplemente “machacar botones”.

De ahí que ahora se incluyan sistemas de contraataque y esquives, con el fin de obtener una ventaja estratégica sobre los adversarios.

Además, se cuenta con un sistema de compañeros que complementan las habilidades de tu personaje, por lo que siempre res recomendable tener un balance entre estos.

Sin olvidar que el “Switch Mode” permite intercambiar el foco de atención de los enemigos con el compañero, facilitando momentos para curarse o contraatacar.

Echoes of Aincrad (Bandai-Namco)

Echoes of Aincrad agrega nuevas mecánicas

Finalmente, debemos hablar sobre que Echoes of Aincrad agrega nuevas mecánicas, las cuales son conocidas de otras franquicias; pero que apenas se integran en esta.

El juego implica aceptar misiones, prepararse en la ciudad y aventurarse en zonas donde el objetivo principal es alcanzar Zonas Seguras.

Estas, representadas por orbes azules, restauran la salud pero también regresan a los enemigos, una mecánica claramente inspirada en los Souls.

Por su parte, la progresión de atributos es muy parecida a este género; aunque es más gratificante en un sentido inmediato.

Otorgando bonificaciones especiales cada 5 o 10 puntos invertidos en estadísticas, y permite reiniciar los parámetros en cualquier momento.

Echoes of Aincrad (Bandai-Namco)

¿Vale la pena Echoes of Aincrad?

Echoes of Aincrad tiene el potencial de convertirse en la entrega más sólida de la historia de Sword Art Online, desde los primeros juegos de la saga.

Al alejarse de la narrativa lineal de Kirito y apostar por un diseño de mundo más hostil y técnico, Echoes of Aincrad logra capturar la esencia original de la saga.

Poniendo especial énfasis en la lucha desesperada por la supervivencia en un entorno virtual; algo que poco a poco se fue perdiendo.

Seas o no fan de SAO, te aseguramos que esta obra tienen los elementos suficientes para atraparte, siendo uno de los RPG más interesantes de lo que va de 2026.