Tras el lanzamiento del juego principal en 2025, hace unos días llegó la expansión DOOM: The Dark Ages - Revelations, que marca el capítulo final de la trilogía moderna que comenzó con DOOM 2016.

DOOM: The Dark Ages - Revelations no es solo un DLC vacío; por el contrario, ofrece una experiencia que, en términos de jugabilidad pura, representa a lo mejor de la franquicia en la actualidad.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

DOOM: The Dark Ages - Revelations nos trae un interesante arsenal nuevo DOOM: The Dark Ages - Revelations mejora bastante la movilidad DOOM: The Dark Ages - Revelations aún falla un poco en la narrativa Hay buena progresión en DOOM: The Dark Ages - Revelations Existen ciertos problemas técnicos en DOOM: The Dark Ages - Revelations

DOOM: The Dark Ages - Revelations nos trae un interesante arsenal nuevo

Lo primero a mencionar es que DOOM: The Dark Ages - Revelations nos trae un interesante arsenal nuevo, hablando específicamente de la Chain Spear.

La cual sustituye al Escudo de la campaña principal, alterando drásticamente el flujo de las batallas al eliminar la red de seguridad que proporcionaba la defensa constante.

La lanza funciona de manera similar al gancho de DOOM Eternal, permitiendo al Slayer lanzarla contra un demonio y atraerlo para hacer una mejor eliminación.

Además, introduce una mecánica de contraataque más exigente; ahora se debe de ser más exacto al momento de desviar proyectiles y ataques cuerpo a cuerpo, lo cual resulta extremadamente satisfactorio cuando se domina.

DOOM: The Dark Ages - Revelations (Bethesda)

DOOM: The Dark Ages - Revelations mejora bastante la movilidad

Una de las mayores sorpresas es que DOOM: The Dark Ages - Revelations mejora bastante la movilidad con el regreso del “dash”, el cual no estaba en la campaña original.

Mientras que el juego principal apostó por un estilo más pesado, mientras que este DLC inyecta de nuevo la verticalidad y agilidad de Eternal.

Esta combinación permite a los jugadores deslizarse entre enemigos, usar la lanza para saltar sobre ellos y buscar cobertura con una libertad que se sentía ausente en el juego base.

Esta capa en el combate eleva la experiencia a una “destrucción total”, como siempre ha sido la sensación que deja la franquicia, siendo una de las mejores campañas en un FPS de lo que va del año.

DOOM: The Dark Ages - Revelations (Bethesda)

DOOM: The Dark Ages - Revelations aún falla un poco en la narrativa

Algo que no ha mejorado mucho es que DOOM: The Dark Ages - Revelations aún falla un poco en la narrativa. Aunque es cierto que estos juegos no necesitan una trama elaborada, aún así se siente débil en este aspecto.

Lo cual contrasta bastante con el gameplay, que es excelente en toda su ejecución y nunca llega a aburrir durante toda la campaña.

La trama del DLC retoma los eventos justo donde terminó la historia principal, agregando elementos de fantasía oscura que en realidad se sienten como una mezcolanza de otras franquicias famosas.

Además, las cinemáticas aportan muy poco al desarrollo del hilo dramático, al grado de que se sienten metidas solo para rellenar tiempo de juego, siendo meros puentes entre un combate y otro, sin ningún peso real.

DOOM: The Dark Ages - Revelations (Bethesda)

Hay buena progresión en DOOM: The Dark Ages - Revelations

Para quienes gustan de sacarle provecho a los juegos, les encantará saber que hay buena progresión en DOOM: The Dark Ages - Revelations, además de integrar algunas cosas interesantes en la experiencia general.

Por un lado, expande la escala mediante un mundo central (hub) expansivo que está repleto de secretos por descubrir, lo cual de entrada te dará varias horas de exploración orgánica.

Por otra parte, introduce un sistema de progresión basado en la recolección de paquetes ocultos, los cuales permiten comprar nuevas habilidades, manteniendo fresco el gameplay.

Este volumen de contenido refuerza la idea de que la expansión se siente casi como una secuela completa en lugar de un simple añadido.

DOOM: The Dark Ages - Revelations (Bethesda)

Existen ciertos problemas técnicos en DOOM: The Dark Ages - Revelations

En el apartado de desempeño, existen ciertos problemas técnicos en DOOM: The Dark Ages - Revelations, nada que arruine el juego; pero que hay que señalar.

En general son más que nada problemas de estabilidad generalizados, algunas bajas en cuadros por segundo o pequeños bugs al momento de la acción; cosas que se pueden arreglar con un pequeño parche posterior.

Por otro lado, también hay ciertos temas en cuestión del control, sobre todo con el nuevo mapeo derivado de la introducción de la lanza.

Al inicio el control puede resultar confuso, debido a la costumbre que se tiene de jugar con el escudo y la velocidad reducida de la campaña original, provocando que el jugador realice acciones no deseadas en momentos críticos del combate.

DOOM: The Dark Ages - Revelations (Bethesda)

¿Vale la pena DOOM: The Dark Ages - Revelations ?

DOOM: The Dark Ages - Revelations es una conclusión estruendosa y mecánicamente brillante para la era moderna del Slayer.

Logra equilibrar la contundencia de la campaña principal con la agilidad frenética de Eternal, ofreciendo encuentros que son de los mejores de toda la serie.

Sin embargo, la insipidez de su historia y los problemas técnicos de lanzamiento empañan un poco el resultado final.

Aún así, no cabe duda que con este DLC la franquicia ha alcanzado una nueva cima, por lo que ahora los desarrolladores deberán de replantear qué es lo siguiente para la saga.