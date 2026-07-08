Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok viene a consolidar lo que para muchos es uno de los RPG más subestimados de los últimos tiempos.

Pues no es solo un contenido extra, se trata de una expansión masiva que duplica la historia y añade desafíos diseñados para los jugadores más dedicados.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok tiene un plantel renovado de personajes Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok mejora su sistema de combate El Modo Conflux es un gran agregado a Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok agrega contenido para jugadores que completaron la aventura Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok es masivo en el buen sentido

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok tiene un plantel renovado de personajes

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok tiene un plantel renovado de personajes que le agrega vida al juego.

En total, son seis nuevos personajes jugables, permitiendo por primera vez controlar a antiguos antagonistas y figuras icónicas del universo Relink.

Cada uno de estos con sus propias mecánicas de juego, por lo que deberás de ser puntal al momento de elegir jugar con ellos, en caso de que ya tengas un personaje favorito.

Ya que no todos son equilibrados, algunos cuentan con más poder ofensivo, mientras que otros se basan en la defensa.

Están diseñados para el juego de alto nivel, con habilidades que requieren una implementación cuidadosa en lugar de un uso indiscriminado.

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok (Cygames)

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok mejora su sistema de combate

Otro punto a mencionar es que Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok mejora su sistema de combate, con la implementación de nuevas mecánicas.

Por un lado tenemos la llegada de las Invocaciones, que permite traer temporalmente al campo de batalla a criaturas colosales y entidades sagradas.

Se han añadido más de 100 invocaciones diferentes, desde monstruos hasta NPCs, cada uno con animaciones y ataques únicos.

Siendo bestias prácticamente imparables, que además cuentan con el Primal Bursts, versiones potenciadas de los ataques definitivos cuando todo el grupo colabora en el ataque.

Lo cual añade una nueva capa de estrategia al juego, pues como imaginarás, estos amigos bestiales solo estarán activos por poco tiempo en el campo de batalla.

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok (Cygames)

El Modo Conflux es un gran agregado a Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok

Siguiendo con las novedades, el Modo Conflux es un gran agregado a Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok, siendo pensado para jugadores que gustan del reto.

En este modo, los jugadores seleccionan un grupo de cuatro y se enfrentan a una serie de pruebas y batallas que duran aproximadamente 20 minutos.

Añadiendo modificadores únicos a mapas conocidos que pueden hacer que los combates sean interesantes o brutalmente difíciles, y manteniendo la esencia de “boss rush” que caracteriza a la saga.

Es una herramienta ideal para subir de nivel a los nuevos personajes de la expansión; ya que, independientemente de si se gana o se pierde, se obtienen recompensas y experiencia.

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok (Cygames)

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok agrega contenido para jugadores que completaron la aventura

Si ya estás a tope de nivel, no te preocupes, pues Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok agrega contenido para jugadores que completaron la aventura.

Esto mediante el sistema de Master Traits, que ofrece una profundidad de personalización inspirada en los sistemas de “Paragon” de juegos como Diablo.

Cada personaje cuenta con tres árboles de habilidades principales que promueven estilos de juego radicalmente distintos.

Estos rasgos permiten desbloquear nuevos movimientos, mejorar habilidades pasivas o incluso acceder a nuevas posturas de combate para héroes ya existentes.

La posibilidad de mezclar elementos de estas ramas permite que los jugadores más dedicados, optimicen a sus personajes favoritos para los retos más exigentes de la expansión.

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok (Cygames)

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok es masivo en el buen sentido

Si bien el término está desvirtuado, podemos decir que Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok es masivo en el buen sentido de la palabras.

La expansión añade entre 20 y 30 horas de contenido de historia adicional, centrado en misiones de una nueva categoría de dificultad.

Así, la narrativa se expande significativamente, permitiendo a los jugadores ver un nuevo desarrollo de los personajes, además de presentar una amplia gama de enemigos.

Básicamente estamos ante otro juego completamente nuevo, más que un simple añadido como suelen ser los DLC actuales.

Granblue Fantasy: Relink- Endless Ragnarok (Cygames)

¿Vale la pena Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok?

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok se posiciona como la expansión definitiva que la comunidad ha estado esperando.

Como ya mencionamos, más que un agregado, Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok se siente como un juego completamente nuevo.

Pues nos da nuevos personajes complejos, un sistema de invocaciones espectacular, modos de juego como Conflux y una personalización profunda a través de los Master Traits.

Esta expansión promete cierra el ciclo de Relink de la mejor manera posible, ofreciendo un desafío a la altura de las leyendas de los cielos.