Luego de un retraso de un año, Avatar: Frontiers of Pandora ya está disponible en todo el mundo, esperando repertir el éxito que tuvo su saga de origen en cine.

Cosa nada sencilla, pues Avatar: Frontiers of Pandora recibió varias críticas desde un inicio por parecer otro juego más con la “fórmula” Ubisoft.

De hecho se mencionó que sólo era un Far Cry con personajes azules, pues los tráilers indicaban eso.

Ahora que el título ya salió, ¿dichas afirmaciones eran jusificadas o sólo un error de apreciación?

Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft)

¿De qué trata Avatar: Frontiers of Pandora?

Avatar: Frontiers of Pandora nos sitúa en un tiempo cercano a “El Camino del Agua”, con los humanos regresando a Pandora para seguir explotando sus recursos.

Tú eres un Na’vi que fue secuestrado de su clan y que apenas se está comenzando a reintegrar a la comunidad de esta Luna.

Junto con otros Na’vi secuestrados, clanes rebeldes y algunos humanos, tendrás la misión de acabar con los últimos reductos de la RDA, para llevar la paz a tu pueblo.

Avatar: Frontiers of Pandora tiene una historia muy parecida a las películas, lo cual no es muy halagador, pues dichas obras carecen una narrativa fuerte en realidad.

Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft)

Este es el mismo caso del juego, pues todo se reduce a meterte en una batalla por la salvación de Pandora, en contra de los militares humanos sin escrúpulos que no les importa acabar con el ecosistema.

Nada del otro mundo o que no hayas visto en las dos entregas de James Cameron; de hecho en Avatar: Frontiers of Pandora los personajes son igual de olvidables.

Tanto el protagonista, el cual no tiene carisma o personalidad, hasta los secundarios, que hacen muy poco para que te importen sus vidas.

Aunque hay momentos donde destaca, como en misiones secundarias, al final del juego habrás olvidado el nombre de amigos y villanos.

Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft)

Eso sí, hay que mencionar que el juego hace un buen trabajo en explicarte mejor que las películas cómo es la sociedad Na’vi, sus costumbres, lenguaje, comida y entre muchas otras cosas.

Con un mejor trabajo narrativo, esta bien pudo ser la pieza definitiva alrededor de toda la mitología de Avatar.

¿Cómo se juega Avatar: Frontiers of Pandora?

En esencia Avatar: Frontiers of Pandora es un juego de disparos y aventura en primera persona en un mundo abierto.

Aquí tienes varias zonas de pandora a explorar, lo que te permite recolectar comida, cazar, obtener objetos importantes, entre muchas otras cosas.

Si bien al principo de Avatar: Frontiers of Pandora sólo tendrás acceso a tu arco, el cual puedes mejorar y crear flechas más potentes; después de un rato accederás a la armas de fuego.

Algo que rompe un poco el concepto del título y su historia, pues tu Na’vi deja de ser un nativo que es uno con su tierra, a un soldado de FPS genérico que reparte munición a todo lo que se mueve.

Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft)

Pues como imaginarás, es más útil enfrentar los peligros de Pandora con una escopeta que con arco y flecha.

Ahora bien, el mapa de Avatar: Frontiers of Pandora es muy amplio y lo puedes explorar a placer; algo curioso es que en lugar de llenarte la pantalla con marcas, toda la exploración la haces con los sentidos Na’vi.

Presionando un gatillo tu personaje se concentrará y verá cosas como el rastro de los animales, los personajes y puntos importantes donde debe dirigirse; aunque también puedes activar las indicaciones.

En tu camino en Avatar: Frontiers of Pandora encontrarás nuevas tribus, a las cuales debes de ayudar si quieres sus beneficios, como nuevas armas o equipamiento en su tienda.

Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft)

Esto es recomendable para subir el nivel de ataque del protagonista, pues como en otros juegos de Ubisoft, cada zona tiene un rango, el cual si es superior al tuyo, será casi imposible de superar.

Así que debes de hacer todas las misiones secundarias que puedas, equipar las mejores armas y prendas, además de mejorar habilidades para hacerle frente a los peligros del mundo.

Eso sí, no esperes entornos llenos de vida; fuera de las misiones y los ya clásicos fuertes de todos los juegos de Ubisoft; aquí no hay nada interesante por hacer.

Aunque hay varios entornos y animales, la realidad es que el mundo se siente vacío, al grado que no llama mucho a la exploración. Al final preferirás ir rápido a cada misión en lugar de ponerte a vagar por los distintos escenarios.

Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft)

¿Cómo se ve Avatar: Frontiers of Pandora?

Así como su homólogo del cine, Avatar: Frontiers of Pandora destaca sobretodo en la parte estética.

Avatar: Frontiers of Pandora es uno de los juegos más bellos que encontrarás en la actual generación.

Todos sus entornos están perfectamente detallados, lo mismo que sus personajes y animales; habrá momentos en que sólo te quedes admirando el paisaje.

El trabajo que hizo Ubisoft en este apartado es espectacular, más aún porque el juego carece de bugs o glitches evidentes.

Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft)

Esto es un logro tomando en cuenta que Ubisoft es conocida por lanzar juegos con múltiples errores, al grado que se llega a romper la experiencia.

En Avatar: Frontiers of Pandora no sucede eso nunca, lo que indica la buena optimización que se tuvo durante ese año de retraso.

El audio también es muy bueno; si bien la música es genérica, las voces están muy bien realizadas. Actores y actrices de verdad se metieron en su papel al grado que tienen una pronunciación perfecta del Na’vi.

Eso sí, no esperes audio en español, pues no lo hay; sólo subtítulos con modismos ibéricos.

Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft)

¿Vale la pena Avatar: Frontiers of Pandora?

Al final sí, Avatar: Frontiers of Pandora es un Far Cry con skin de personajes azules; las mecánicas, la exploración, misiones e incluso forma narrativa es igual al conocido FPS.

Esto no significa que sea malo per se, como todos los Far Cry, Avatar: Frontiers of Pandora llega a ser muy divertido la mayoría del tiempo.

Claro que si buscas una experiencia más profunda acabarás decepcionado luego de las primeras horas de juego; a esto suma que te pide conexión a internet aunque es un título para un solo jugador.

Podemos decir que si ya jugaste todas las obras que te interesaban este año y necesitas algo para entretenerte en vacaciones, el juego de Ubisoft es muy buena opción, de lo contrario tal vez lo quieras pensar dos veces.