México.- El Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO) abrió oficialmente sus puertas al público en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sumándose a las celebraciones por los 80 años de historia de Grupo Bimbo. Ubicado en Isabel La Católica #51, este nuevo espacio cultural propone un recorrido interactivo por la historia, los valores y la innovación de una de las empresas mexicanas más reconocidas a nivel mundial

El museo ocupa la planta baja y el mezanine de un emblemático edificio de los años sesenta, completamente remodelado, con capacidad para recibir hasta 500 personas de manera simultánea en una superficie total de 3,000 metros cuadrados, de los cuales más de 1,600 están dedicados a áreas de exhibición

“MiBIMBO es un espacio vivo que busca inspirar, educar y conectar a las personas con una historia que se ha construido durante ocho décadas. Deseamos que cada visitante que cruce por estas puertas descubra que la imaginación, la innovación y el trabajo en equipo pueden cambiar el mundo. Es un museo donde las cosas se podrán tocar, sentir y vivir, despertando así la curiosidad y el deseo de aprender”, señaló Karina Fogel, Directora del Museo Interactivo Bimbo.

Un recorrido interactivo por 80 años de historia

MiBIMBO ofrece una experiencia inmersiva a través de 80 exhibiciones interactivas, mecánicas y digitales, diseñadas para públicos de todas las edades. El recorrido permite conocer la evolución de Grupo Bimbo desde su origen en 1945 como una panadería local hasta convertirse en la panificadora más grande del mundo, con presencia en 39 países

Además de explorar la cadena de valor “del campo a la mesa”, el museo rinde homenaje a la tradición panadera mexicana, sus oficios y recetas, e invita a los visitantes a participar activamente en distintas experiencias educativas y sensoriales. La museografía estuvo a cargo de Sietecolores, mientras que el diseño arquitectónico fue desarrollado por Arditti + RDT Arquitectos.

Un museo con causa y mirada al futuro

Más allá de su vocación cultural, MiBIMBO se presenta como un museo con causa. A través del Programa Huellas, una parte de los ingresos por la venta de boletos se destinará a la conservación del oso negro mexicano, especie emblemática y en peligro de extinción. Este esfuerzo se realiza en colaboración con instituciones como el Museo del Desierto, la Reserva Chipinque y la SEMARNAT

El museo también impulsa el emprendimiento con propósito mediante talleres y conferencias, y muestra los avances de Grupo Bimbo en electromovilidad, incluyendo simuladores de conducción enfocados en la seguridad y la movilidad sustentable.

Horarios, costos y acceso

MiBIMBO abre de martes a jueves de 9:00 a 18:00 horas, y de viernes a domingo de 10:00 a 19:00 horas. El costo general de entrada es de $100 pesos, con tarifas especiales para niños, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y visitas escolares. Los boletos pueden adquirirse en taquilla o a través del sitio web oficial www.mibimbo.com

Una invitación a vivir la experiencia

MiBIMBO se consolida como un nuevo espacio cultural y educativo en el corazón de la ciudad, donde la historia, la innovación y el compromiso social se viven de forma cercana y participativa. La invitación está abierta para que familias, estudiantes y visitantes descubran, toquen y experimenten una historia que ha acompañado a generaciones enteras.

Visitar MiBIMBO es reencontrarse con el pasado, entender el presente e imaginar el futuro del pan que forma parte de la vida cotidiana en México.