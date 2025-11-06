Alejandro Rodríguez Bas ha sido nombrado el nuevo director ejecutivo de Grupo Bimbo; esto tras la renuncia de Rafael Pamias pero ¿quién es? Te damos detalles del nuevo CEO como:

¿Quién es Alejandro Rodríguez Bas?

¿Qué edad tiene Alejandro Rodríguez Bas?

¿Alejandro Rodríguez Basn tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Rodríguez Bas?

¿Alejandro Rodríguez Bas tiene hijos?

¿Qué estudió Alejandro Rodríguez Bas?

¿En que ha trabajado Alejandro Rodríguez Bas?

Alejandro Rodríguez Bas es el nuevo CEO de Grupo Bimbo tras la la salida de Rafael Pamias

¿Quién es Alejandro Rodríguez Bas?

Alejandro Rodríguez Bas, quien fue nombrado como el nuevo CEO de Grupo Bimbo, se desempeña actualmente como director general de Barcel global, y cuenta con una amplia experiencia en empresas multinacionales.

Alejandro Rodríguez Bas es el nuevo CEO de Grupo Bimbo (Grupo Bimbo)

¿Qué edad tiene Alejandro Rodríguez Bas?

Se desconoce qué edad tiene Alejandro Rodríguez Bas, el nuevo CEO de Grupo Bimbo.

¿Alejandro Rodríguez Bas tiene esposa?

Se sabe que Alejandro Rodríguez Bas está casado.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Rodríguez Bas?

Al no saber su fecha de nacimiento, tampoco se puede conocer a qué signo zodiacal pertenece Alejandro Rodríguez Bas.

¿Alejandro Rodríguez Bas tiene hijos?

De acuerdo al perfil subido en el comunicado de Bimbo, el nuevo CEO, Alejandro Rodríguez Bas tiene 3 hijos.

Alejandro Rodríguez Bas es el nuevo CEO de Grupo Bimbo (C&S Wholesale Grocers)

¿Qué estudió Alejandro Rodríguez Bas?

Alejandro Rodríguez Bas estudió ingeniería electromecánica e industrial en la Universidad Panamericana de 1986 a 1992.

También cuenta con un MBA en Harvard Business School que realizó de 1993 a 1995.

¿En que ha trabajado Alejandro Rodríguez Bas?

Alejandro Rodríguez Bas cuenta con una amplia experiencia en empresas multinacionales, lo cual le otorga el perfil para ser el nuevo director de Grupo Bimbo tras la salida de Rafael Pamias.

En 2021, Rodríguez Bas ingresó a Grupo Bimbo en donde hasta hace unos momentos se desempeñaba como director general de Barcel global; además es miembro del Comité Directivo.

Durante 10 años estuvo trabajando en PepsiCo como director general para la región de Australia y Nueva Zelanda, además de otros mercados.

También fue director general de Grupo LALA en México, vicepresidente en C&S Wholesale Grocers y director general de Acosta Sales and Marketing en Estados Unidos.

De acuerdo con Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, reveló que Alejandro Rodríguez Bas ha sido clave en los últimos 4 años en acelerar la innovación, pues logró llevar la marca de Barcel a muchos países, estableciendo operaciones de manufactura en distintos continentes.

“El Consejo de Administración y yo estamos seguros de que hará un excelente papel como director general y cuenta con todo nuestro apoyo para que así sea”. Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo

Alejandro Rodríguez Bas es el nuevo CEO de Grupo Bimbo (Especial / Acosta)

Alejandro Rodríguez Bas es el nuevo CEO de Grupo Bimbo tras la la salida de Rafael Pamias

A través de un comunicado, Grupo Bimbo reveló que su nuevo CEO sería Alejandro Rodríguez Bas, quien sustituirá a Rafael Pamias quien renunció para atender asuntos personales y de salud.

Alejandro Rodríguez Bas aseguró apreciar la oportunidad y la confianza para liderar a Grupo Bimbo, y pometió asumir este rol con compromiso para seguir fortaleciendo a la empresa e impulsar a las marcas con las que cuentan:

“Aprecio profundamente esta oportunidad y la confianza depositada en el equipo para liderar esta extraordinaria empresa. Asumo este desafío con el firme compromiso de seguir fortaleciendo una estrategia sólida, alimentando un mundo mejor. Impulsando el crecimiento con marcas poderosas de enorme potencial, llegando a todos los rincones del mundo, con un enfoque permanente en nuestros colaboradores, clientes y consumidores. Siempre con la Filosofía de construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana” Alejandro Rodríguez Bas, nuevo CEO de Bimbo

Por su parte, Rafael Pamias, ahora ex director de Grupo Bimbo también felicitó a Alejandro Rodríguez Bas pues “estoy seguro de que el liderazgo y la visión de Alejandro continuarán posicionando a Grupo Bimbo como una empresa querida en los hogares de todo el mundo”.

Paimas aseveró estar orgulloso, agradecido y expresó haber sido un “honor liderar Grupo Bimbo”, de la cual aseguró se mantuvo como la empresa líder en la industria.