Grupo Bimbo realizó la primera edición del Bimbo Ventures Day, un encuentro que reunió a startups, inversionistas y líderes del ecosistema emprendedor con el objetivo de analizar las tendencias y tecnologías que están redefiniendo el futuro de la alimentación.

El evento, que tuvo lugar en las oficinas centrales de la compañía en Ciudad de México, marcó un paso significativo en la estrategia de innovación abierta que la panificadora más grande del mundo impulsa desde hace varios años.

El Bimbo Ventures Day se consolidó como un espacio de intercambio y colaboración donde expertos y fundadores de startups discutieron las tecnologías emergentes y modelos de negocio que están transformando la industria alimentaria. La jornada incluyó paneles, conferencias y momentos dedicados al networking, permitiendo a los asistentes generar conexiones estratégicas y fortalecer el ecosistema emprendedor.

Este encuentro forma parte del trabajo que desarrolla Bimbo Ventures, la unidad dedicada a vincular a la compañía con emprendimientos de alto potencial para acelerar soluciones relacionadas con nuevos ingredientes, procesos de producción más eficientes y alternativas con menor impacto ambiental. A través de esta área, Grupo Bimbo ha evaluado más de 2,000 startups, recibido más de 1,100 aplicaciones a sus programas de innovación e invertido en decenas de emprendimientos en diferentes regiones del mundo.

Durante el evento, Pablo Sánchez Servitje, Director Global de Bimbo Ventures, destacó la importancia de conectar con la comunidad emprendedora y de apostar por tecnologías disruptivas que permitan anticipar las necesidades del consumidor del futuro. “Desde nuestros hubs en México, Estados Unidos y Europa buscamos vincularnos con startups que están redefiniendo los productos, ingredientes, procesos, tecnologías y modelos de negocio que marcarán el futuro de la industria alimentaria. A la fecha hemos evaluado más de 2 mil startups, recibido más de 1,100 aplicaciones a nuestros programas de innovación e invertido en decenas de emprendimientos”, señaló.

El programa incluyó conversaciones sobre el rol de la inteligencia artificial en la transformación de la cadena de valor, las preferencias del nuevo consumidor y las oportunidades que representan las tecnologías emergentes en la categoría de alimentos. Estos diálogos permitieron a los participantes profundizar en los desafíos y oportunidades del sector, al tiempo que generaron un espacio para compartir casos de éxito y aprendizajes.

A lo largo de los últimos años, Grupo Bimbo —a través de Bimbo Ventures— ha establecido alianzas estratégicas con startups como Oobli, enfocada en proteínas dulces de nueva generación; Dexterity, especializada en robótica avanzada para automatización; Soskende, desarrolladora de snacks nutritivos elaborados con granos y vegetales; y Nixtla, experta en modelos de inteligencia artificial para optimizar procesos. Estas colaboraciones representan la unión del espíritu emprendedor con la escala y la experiencia global de la compañía, generando beneficios económicos, sociales y ambientales.

Con la realización del primer Bimbo Ventures Day, Grupo Bimbo reafirma su compromiso por impulsar la innovación abierta e integrar soluciones que transformen positivamente la forma en que se producen, distribuyen y disfrutan los alimentos. La compañía adelantó que este tipo de encuentros se convertirá en un pilar estratégico para continuar fortaleciendo su red global de emprendimientos y construir, de manera colaborativa, el futuro de la industria alimentaria.