A unas calles del bullicio del Zócalo, en Isabel La Católica 51, Grupo Bimbo inauguró su nuevo Museo Interactivo BIMBO (MiBIMBO), un proyecto que la empresa había preparado por varios meses y que finalmente se presentó este 2 de diciembre durante una ceremonia que reunió a figuras del sector ambiental, económico y cultural del país.

Aunque el evento tenía el tono institucional propio de una inauguración, el ambiente también dejaba ver cierta emoción: colaboradores, invitados del gobierno y amistades recorrían los pasillos recién montados mientras recordaban anécdotas de la panificadora que este 2025 cumple ocho décadas.

Un recorrido por la historia panadera del país

El MiBIMBO propone un viaje por la memoria de la marca desde 1945 hasta la actualidad. Más allá del despliegue tecnológico, lo que llama la atención es la narrativa: cómo una panadería local terminó convertida en una multinacional con presencia en 91 países, un crecimiento que, en la voz de Daniel Servitje, Presidente Ejecutivo de Grupo Bimbo, se resume como “ochenta años creciendo juntos”.

Las once salas temáticas del museo permiten asomarse a distintas etapas: el corazón de la panadería, la expansión geográfica, la relación con el campo, la electromovilidad y la evolución y diversidad en su portafolio de productos. De hecho, en los recorridos preliminares se subraya que actualmente el 95% de los productos de consumo diario de la compañía ofrecen lo que llaman “nutrición positiva”.

Presencias del gabinete y énfasis ambiental

La intervención de Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aportó una lectura ambiental de fondo al proyecto. La funcionaria celebró las iniciativas de agricultura regenerativa, la apuesta por la movilidad eléctrica y los avances hacia empaques reciclables que impulsa la compañía.

“Quiero reconocer el enorme compromiso que tiene la empresa con la sustentabilidad, sobre todo los resultados que han alcanzado”, subrayó Bárcena, al destacar la relevancia de estos esfuerzos en la protección y preservación del medio ambiente.

También compartió un mensaje Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio, quien destacó el papel de compañías como Bimbo en el sostenimiento de la economía mexicana.

“La idea es seguir trabajando muy de cerca con una empresa como Bimbo, impulsando sus objetivos de generar más empleos, ser más sustentables y ofrecer mejores productos para la gente”, señaló Llerenas, subrayando la colaboración estrecha entre el sector público y las grandes empresas para fomentar el crecimiento económico y la innovación.

Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, destacó el valor cultural de que un proyecto de este tipo se instale en el Centro Histórico.

“Siempre es una buena noticia que abra un museo, y más si lo hace de manera interactiva y divertida”, señaló, resaltando la importancia de fomentar la curiosidad y el aprendizaje a través de experiencias culturales innovadoras.

Un museo con causa

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el de Huellas, un programa que destinará parte del ingreso de boletos a la conservación del oso negro mexicano, especie en riesgo. Según explicó Karina Fogel, directora del MiBIMBO, el museo trabajará con el Museo del Desierto, la Reserva Chipinque y SEMARNAT para financiar monitoreo científico y recuperación de ejemplares.

Bárcena aprovechó para agradecer la iniciativa, subrayando que proteger al oso negro implica también salvaguardar bosques y cuencas que sostienen la seguridad hídrica del país.

Apertura al público y expectativas

Aunque ya está inaugurado, el museo abrirá oficialmente al público el 20 de enero de 2026, con capacidad para recibir hasta 600 personas a la vez y una expectativa de más de 220 mil visitantes durante su primer año. La ubicación, en pleno Centro Histórico, apunta a que el flujo de turistas y curiosos será constante, atractivo y muy divertido.