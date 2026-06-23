Regresan Las Chicas Superpoderosas gracias a Warner Bros., empresa que desarrolla una nueva película animada.

El largometraje que llevará a Bombón, Burbuja y Bellota a la pantalla grande fue anunciado en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia.

Con dicha en producción, Las Chicas Superpoderosas regresan al cine tras 24 años, ya que en 2002 Warner Bros. estrenó su primera película, la cual recaudó más de 16 millones de dólares en taquilla.

Las Chicas Superpoderosas (Cartoon Network)

Warner Bros. desarrolla nueva película animada de Las Chicas Superpoderosas

Pese a que Warner Bros. Animation confirmó que se trabaja en una nueva película de Las Chicas Superoderosas, reportes cercanos al estudio indican que todavía no hay un acuerdo cerrado.

Lo que significa que no se ha dado luz verde definitiva para que se inicie la producción animada.

Por el momento, no se conoce ningún detalle sobre la trama que tendrá la película. De igual manera, hay incertidumbre sobre el equipo y director que estarán detrás de la cinta.

Las Chicas Superpoderosas (Cartoon Network)

Las Chicas Superpoderosas marcaron a toda una generación de espectadores. Creadas por el Profesor Utonio, Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen en la ciudad de Saltadilla.

La serie de televisión de Las Chicas Superpoderosas se lanzó en 1998 en Cartoon Network y duró hasta 2005 tras seis temporadas.

En 2016 se lanzó una nueva versión de la serie, aunque no fue bien recibida por la audiencia.

De igual manera, la franquicia se buscó expandir con una película live action. Sin embargo, el proyecto nunca salió a la luz.