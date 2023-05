Pese a que muchos le tenían buena fe a Redfall de Arkane Studios, ahora se ha vuelto el peor valorado sin importar su exclusividad con Xbox.

El shooter Redfall que incluye a vampiros, desarrollado por Arkane Studios, ha tenido la peor valoración para un videojuego del desarrollador en Metacritic .

Tal y como se puede ver en dicha página, Redfall, el videojuego exclusivo para Xbox Series X/S, cuenta con una calificación de 64/100 y 62/100 en ordenadores.

Pero ¿por qué Redfall, de los creadores de Dishonored, está teniendo tan malas reseñas?

Redfall se convirrte en el juego peor valorado de Arkane Studios (Metacritic)

Estas son las razones de las malas críticas hacia Redfall de Arkane Studios

Redfall de Arkane Studios, un juego exclusivo de Xbox, se ha convertido en el peor valorado del desarrollador.

De acuerdo a los usuarios que han tenido la oportunidad de jugar ya Redfall, aseguran que el shooter de vampiros de Arkane Studios está repleto de errores técnicos.

Tal y como han señalado las críticas de Redfall, uno de los mayores problemas es su rendimiento para su versión en PC.

Además también han señalado otro tipo de problemas en Redfall como fallos de conexión y en la inteligencia artificial; especialmente en el modo cooperativo.

Es por eso que tanto los usuarios como la crítica han coincidido en que Redfall es el peor valorado de Arkane Studios.

Redfall se convirrte en el juego peor valorado de Arkane Studios (Arkane Studios)

Redfall se convirrte en el juego peor valorado de Arkane Studios (Arkane Studios)

Redfall desbanca a Arx Fatails como el videojuego peor valorado de Arkane Studios

La pésima valoración de Redfall es algo que ha sorprendido a todos pues, usualmente los juegos de Arkane Studios son bastante bien recibidos por las experiencias inmersivas a los gamers.

Es decir que ahora al ser Redfall de Arkane Studios el peor valorado del desarrollador, ha quedado en segundo puesto Arx Fatalis del 2003.

Este fue el primero para Xbox en tener una calificación media de 71/100; en el puesto tres queda Dark Messiah of Might and Magic c on un 72/100.

De acuerdo a los expertos, la falta de planeación fue el motivo de la peor valoración de Redfall y no su exclusividad con Xbox.