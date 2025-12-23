Te contamos quién fue Vince Zampella, creador de Call of Duty que murió en un accidente automovilístico.

La industria de los videojuegos se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Vince Zampella.

¿Quién fue Vince Zampella?

Vincent Walter Zampella II, conocido como Vince Zampella, fue un diseñador de videojuegos estadounidense.

La carrera de Zampella es conocida por fundar Infity Ward, estudio detrás de la exitosa franquicia Call of Duty.

¿Cuántos años tenía Vince Zampella?

Al momento de su muerte, Vince Zampella tenía 55 años de edad. Nació el 1 de octubre de 1970.

¿Quién fue la esposa de Vince Zampella?

Se sabe que Vince Zampella estuvo casado con una mujer identificada con el nombre de Brigitte. La pareja se separó en 2015 luego de 18 años de relación.

¿Qué signo zodiacal era Vince Zampella?

Por su fecha de nacimiento, Vince Zampella pertenecía al signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tuvo Vince Zampella?

Vince Zampella tuvo tres hijos, aunque su nombre se mantiene en privado.

¿Qué estudió Vince Zampella?

El diseñador de videojuegos, Vince Zampella, se matriculó en el Broward College. No obstante, abandonó la escuela.

¿En qué trabajó Vince Zampella?

Vince Zampella comenzó a trabajar en una empresa local de videojuegos en los años noventa.

Después incursionaría en Game Tek y luego en Atari en su división de PC. Zampella también trabajaría en:

Panasonic Interactive Media/Ripcord Games

SegaSoft

De 1999 a 2002, Vince Zampella colaboraría en la desarrolladora 2015 Inc. donde tendría el crédito de diseñador principal del juego Medal of Honor: Allied Assault .

Un año antes del primer Call of Duty, Grant Collier, Jason West y Vince Zampella fundaron Infinty Ward, estudio adquirido por Activision que lanzaría:

Call of Duty

Call of Duty 4: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2

Después del éxito de Call of Duty: Modern Warfare 2, Activision despediría a Vince Zampella y su compañero Jason West.

Para 2010, Zampella y West fundarían Respawn Entertainment, estudio conocido por títulos como:

Titanfall

Titanfall 2

Apex Legends

STAR WARS Jedi: Fallen Order

En 2013, West dejaría Respawn Entertainment. Dicha compañía sería adquirida por EA en 2017.

Hacia el 2020, EA anunció a Vince Zampella como el líder de la sucursal DICE en Los Ángeles , que para 2021 cambiaría el nombre a Ripple Effect Studios.

La misma EA pondría a Zampella a cargo de la franquicia Battlefield tras el lanzamiento de Battlefield 2042.

Vince Zampella, creador de Call of Duty murió en un accidente automovilístico

Se dio a conocer que Vince Zampella murió el pasado domingo 21 de diciembre en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, en el sur de California.

El incidente ocurrió a las 12:45 del mediodía en un zona montañosa de San Gabriel.

La autoridades reportaron que Vince Zampella iba en un Ferrari 296 GTB, circulando en dirección al sur cuando se salió del camino y chocó contra una barrera de hormigón.

Durante el accidente, uno de los acompañantes salió disparado; el conductor quedó atrapado en el incendio que se se generó en el vehículo, lo que provocó su muerte.

De acuerdo con los reportes, el copiloto fue trasladado al hospital; sin embargo, también murió hora más tarde.

Aunque no se conocen las causas del accidente, los medios reportan que Vince Zampella era un aficionado a la velocidad y las competencias de automovilismo.

Tras darse a conocer la muerte de Vince Zampella, EA publicó una comunicado lamentando la pérdida y reconociendo su influencia en la industria: