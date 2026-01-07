El nombre de Lynwen Brennan ha causado emoción en las últimas horas, pues fue nombrada como copresidenta de Lucasfilm, tras el retiro de Kathleen Kennedy. Continúa leyendo que aquí te contamos todo sobre su trayectoria.

¿Quién es Lynwen Brennan?

Lynwen Brennan es una productora y ejecutiva británica de la industria cinematográfica, reconocida por su trabajo como gerente de Lucasfilm Ltd., empresa propiedad de Disney y responsable de franquicias como Star Wars e Indiana Jones.

Su labor se centra en la gestión de grandes producciones cinematográficas, supervisando presupuestos, logística y operación en rodajes internacionales.

¿Qué edad tiene Lynwen Brennan?

No se tienen detalles oficiales sobre su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce su edad.

¿Lynwen Brennan tiene esposo?

Sí, la actual copresidenta de Lucasfilm está casada con un hombre llamado Patrick.

¿Qué signo zodiacal es Lynwen Brennan?

Al no conocerse su fecha exacta de nacimiento, se desconoce cuál es su signo zodiacal.

Lynwen Brennan ha estado a cargo de producciones como Star Wars e Indiana Jones (Lucasfilm)

¿Lynwen Brennan tiene hijos?

Sí, en una entrevista del 2013 reveló que tiene un hijo de 13 años de edad, en ese momento.

¿Qué estudió Lynwen Brennan?

De acuerdo con un artículo publicado en el 2018, Lynwen Brennan se graduó en Geografía en Royal Holloway en 1988. Más tarde recibió el título honorífico de Doctora en Ciencias Sociales, Honoris Causa, de la Universidad Royal Holloway de Londres.

¿En qué ha trabajado Lynwen Brennan?

A lo largo de su vida, Lynwen Brennan ha mantenido una trayectoria bastante destacada en medios de entretenimiento, ocupando cargos como:

Gerente general de Lucasfilm Ltd.

Ejecutiva clave en la producción de la franquicia Star Wars

Supervisión de rodajes internacionales, control de presupuestos, coordinación de equipos técnicos y logística de producción

Colaboración estrecha con Disney y Lucasfilm en proyectos cinematográficos de alcance global

Ha participado en películas como:

Star Wars: The Force Awakens (2015)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Solo: A Star Wars Story (2018)

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023)

Y en enero del 2026 fue designada como copresidenta de Lucasfilm junto a Dave Filonitras, tras la salida de Kathleen Kennedy.