Salen nuevos reportes sobre la sucesión de Kathleen Kennedy en Lucasfilm, luego que se mencionara su salida del estudio de Star Wars desde mediados de 2025.

De acuerdo con la información, Star Wars y Lucasfilm quedarían en manos de dos personas, una de ellas muy conocida por los fans de la franquicia.

Kathleen Kennedy (Jeff Spicer/Disney)

¿Quienes reemplazarían a Kathleen Kennedy en Lucasfilm?

Según un reporte de Puck News, Lucasfilm quedaría en manos por un lado de Lynwen Brennan, y por el otro de Dave Filoni, conocido productor de Star Wars.

A diferencia de Kathleen Kennedy, que manejaba todo lo relacionado a Lucasfilm y sus franquicias como Star Wars; a su salida se dividirían las responsabilidades entre las personas mencionadas.

Lynwen Brennan se encargaría de toda la parte ejecutiva de Lucasfilm, tomando el rol de Gerente General, viendo todo lo relacionado a ventas, licencias, derechos y demás.

Mientras que Dave Filoni será el responsable del área creativa; será él quien se encargará de aprobar o cancelar todos los nuevos proyectos de Star Wars y el resto de franquicias.

Además de dictar el estilo de estos, así como la dirección dentro de cada uno de sus universos; rol con el que Dave Filoni ya ha jugado desde hace unos años.

Aunque ahora su injerencia será mucho mayor que lo hecho hasta ahora dentro de Star Wars.

Dave Filoni (Lucasfilm/Disney)

¿Cuándo se daría la sucesión de Kathleen Kennedy en Lucasfilm?

Si bien no hay detalles oficiales de la salida de Kathleen Kennedy de Lucasfilm, el reporte indica que el cambio de mando podría darse en estos primeros meses de 2026.

Recordemos que aunque Puck News es de confianza con sus reportes, aún no hay nada oficial por parte de Lucasfilm, Disney o las personas involucradas.

Aunque afirman que solo es cuestión de tiempo para que hagan el anuncio sobre el destino del estudio detrás de Star Wars, Indiana Jones y Willow, entre otros.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto con la nueva administración de Lucasfilm y sus posibles nuevos presidentes.