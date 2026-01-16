Dave Filoni estaría por enfrentar su reto más grande, pues pasará al ser el responsable conjunto de Lucasfilm tras la salida de Kathleen Kennedy, algo que se esperaba desde hace años.

Pues Dave Filoni ha estado muy involucrado en la franquicia de Star Wars y Lucasfilm durante gran parte de la gestión de Kathleen Kennedy; siendo considerado uno de los pocos que mantuvo a flote a la franquicia en estos años.

¿Quién es Dave Filoni?

Dave Filoni es un director, actor de voz, guionista, productor, y animador estadounidense, que ha estado involucrado en la saga de Star Wars.

Dave Filoni (Lucasfilm/Disney)

¿Qué edad tiene Dave Filoni?

Dave Filoni nació el 7 de junio de 1974, actualmente tiene 51 años.

¿Quién es la esposa de Dave Filoni?

Dave Filoni está casado con una mujer de nombre Anne Convery.

¿Qué signo zodiacal es Dave Filoni?

Al haber nacido el 7 de junio, Dave Filoni es del signo de Géminis.

Dave Filoni y Jon Favreau (@jonfavreau)

¿Cuántos hijos tiene Dave Filoni?

Se desconoce si Dave Filoni tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Dave Filoni?

Dave Filoni estudió en la Mt. Lebanon High School, y la Edinboro University of Pennsylvania, no se menciona su carrera; pero se sabe que estuvo relacionada al cine y las artes visuales.

¿En qué ha trabajado Dave Filoni?

Dave Filoni ha estado relacionado a Star Wars, así como a las producciones animadas, gran parte de su carrera.

Estos son los proyectos donde ha participado:

Avatar: The Last Airbender

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Rebels

Star Wars Resistance

The Mandalorian

Star Wars: The Bad Batch

The Book of Boba Fett

Star Wars: Tales of the Jedi

Ahsoka

Dave Filoni será copresidente de Lucasfilm por el retiro de Kathleen Kennedy

Este 15 de enero de 2026, se anunció la salida oficial de Kathleen Kennedy como presidenta de Lucasfilm, dejando a Dave Filoni y Lynwen Brennan como copresidentes del estudio de Disney.

Como ya se había reportado, Dave Filoni será el jefe creativo de Lucasfilm, mientras Lynwen Brennan será la gerente general del estudio.

Esto quiere decir que el creado de Star Wars: The Clone Wars, será quien dictará el camino a seguir en todas las franquicias de Lucasfilm, eso incluye a Star Wars, Indiana Jones y Willow.

Siendo que apruebe todos los proyectos desde este momento, además de dar el tono, la estética y la forma en que se deben de abordar las franquicias.

Por su parte Lynwen Brennan se encargará de toda la parte ejecutiva, incluyendo las ventas y cesión de licencias de los personajes de Lucasfilm.