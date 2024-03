Fer Tijerina, mejor conocido como Ferkiot, se metió en las elecciones 2024 con una increíble pelea entre las candidatas que buscan a alcanzar la silla presidencial, ¿quién ganó el combate? Te lo revelamos, así como el perfil del youtuber que recreó este escenario.

Y es que el creador de contenido ha causado furor en la plataforma de YouTube luego de que utilizó los avatares de las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez en un videojuego para simular una lucha al estilo de la WWE.

Incluso Fer Tijerina, quien utiliza el alias de Ferkiot en redes sociales, utilizó la figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en esta falsa pelea, quien a pesar de no entrar al cuadrilátero, asistió al combate para apoyar al avatar de Claudia Sheinbaum.

Pero, ¿quién es Fer Tijerina? Te contamos todo sobre Ferkiot, el youtuber que se metió en las elecciones 2024 con una increíble y entretenida pelea entre la candidata de Morena-PT-PVEM (Claudia Sheinbaum) y la abanderada de PRI-PAN-PRD (Xóchitl Gálvez).

¿Quién es Fer Tijerina, alías Ferkiot?

Fer Tijerina, alías Ferkiot es un creador de contenido enfocado en el mundo de los videojuegos, con mayor presencia en YouTube y en plataformas como Twitch, característica por permitir realizar transmisiones en vivo.

Mientras que el youtuber que se metió en las elecciones 2024 con la increíble pelea entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se describe como “ un chico que solo busca pasarla bien y compartir su pasión con los videojuegos”.

¿Qué edad tiene Fer Tijerina, alías Ferkiot?

De acuerdo con su perfil de la plataforma Twitch, Fer Tijerina, mejor conocido como Ferkiot tiene 27 años de edad, pues nació el 6 de junio 1996.

El Sábado es mi cumple 👀😅 y creo que no hay mejor manera de festejarlo que con un 24 Hrs 😎 Los espero! empezamos a las 4:00 P.M Hora México (Centro) . . . . . . . *Juegos sujetos a cambios* :v Publicado por Fer Tijerina - Ferkiot en Martes, 2 de junio de 2020

¿Fer Tijerina, alías Ferkiot tiene esposa o novia? Esto sabemos

Aunque se conoce la identidad de su pareja sentimental, Fer Tijerina, alías Ferkiot aparece en su perfil de Instagram a lado de la ilustradora digital Sheyla Gallegos, quien se presume, sería su esposa o novia.

¿Qué signo zodiacal es Fer Tijerina, alías Ferkiot?

Debido a que nació el 6 de junio, Fer Tijerina, alías Ferkiot está regido por el signo zodiacal de Géminis.

De acuerdo con el horóscopo occidental, las personas de signo Géminis son capaces de adaptarse con facilidad y rapidez a todo mientras que su distintivo común es la comunicación y el ingenio.

¿Fer Tijerina, alías Ferkiot tiene hijos?

A pesar de que Fer Tijerina es bastante activo en redes sociales, no se cuenta con información sobre este aspecto de su vida personal, por lo que no se sabe si Ferkio tiene o no hijos.

¿Qué estudió Fer Tijerina, alías Ferkiot?

Tampoco se conoce qué estudió Fer Tijerina, alías Ferkiot, aunque por la información que existe en redes sociales, el youtuber que se metió en las elecciones 2024 con gran ingenio, se dedica de tiempo completo a su carrera como creador de contenido.

¿En qué ha trabajado Fer Tijerina, alías Ferkiot?

Fer Tijerina, quien es mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Ferkiot, trabaja creando contenido enfocado a los videojuegos.

Aunque no se conoce más de su perfil profesional o de otros lugares en donde ha trabajado el youtuber que se metió a las elecciones 2024 con una sorprendente pelea entre las candidatas presidenciales.

¿Quién ganó la pelea entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez?

Tras casi 14 minutos de combate, la victoria inminente de esta pelea simulada en un videojuego entre las candidatas presidenciales rumbo a las elecciones 2024, la obtuvo Claudia Sheinbaum.

Adelantando que habría una “revancha” entre las contrincantes, Fer Tijerina, mejor conocido como Ferkiot causó sensación entre usuarios y seguidores.

“La victoria se la lleva Claudia Sheinbaum” Ferkiot, creador de contenido

También, los fanáticos de esta pelea, sugirieron que el resultado de la pelea entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, podría ser un pronóstico para el escenario que podríamos presenciar en las elecciones 2024.

“Esto es una señal” Usuario de YouTube

Además, usuarios y seguidores pidieron que Fer Tijerina continuara realizando este tipo de contenido, donde incluso sugirieron una pelea entre AMLO y el empresario Ricardo Salinas Pliego con quien recientemente ha tenido múltiples fricciones.

“Me gustaría ver la pelea de AMLO vs Ricardo Salinas Pliego, por favor, gracias” Usuario de YouTube

¿Cómo van los candidatos en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

La encuesta Metrics MX ha revelado la preferencia electoral de los tres candidatos a la presidencia, ubicando a Claudia Sheinbaum a la cabeza de las encuestas rumbo a las elecciones 2024.

Así va la intención de voto:

Claudia Sheinbaum, con el 61.0% de los votos

Xóchitl Gálvez con el 20.0% de los votos

Jorge Álvarez Máynez con el 4.4% de los votos

Encuesta MetricsMx al 1 marzo 2024 (Eduardo Díaz)

Elecciones 2024 México: Esto debes de saber

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, s iendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.