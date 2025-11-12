Octopath Traveler 0 es la nueva entrega de la franquicia de JRPG de Square Enix, la cual promete mantener la gran calidad por la que ya es conocida la saga.

Nosotros tuvimos acceso a Octopath Traveler 0 gracias a Square-Enix, así que a continuación te daremos nuestras primeras impresiones, posteriormente te traeremos como siempre nuestra tradicional reseña.

Aquí te damos 3 puntos de lo que pudimos ver de Octopath Traveler 0 en esta prueba:

Octopath Traveler 0 mantiene su calidad estética Octopath Traveler 0 hace ligeros cambios en el gameplay Square-Enix cambio un poco el estilo narrativo de Octopath Traveler 0

Octopath Traveler 0 mantiene su calidad estética

Lo primero que nos dimos cuenta en estas primeras horas es que Octopath Traveler 0 mantiene su calidad estética, con el estilo HD-2D que caracteriza a la saga.

Combinando sprites pixelados con entornos tridimensionales y efectos de iluminación avanzados, lo cual hace que el juego se vea igual de bien que las otras entregas.

Sin embargo, el tono artístico se inclina hacia lo oscuro y lo dramático, con pasajes nocturnos y elementos más apagados, aunque sin perder el colorido que caracteriza a la saga.

Haciendo que esta combinación de “claroscuros” luzca bastante bien en cualquier pantalla donde se juegue.

Octopath Traveler 0 (Square-Enix)

Octopath Traveler 0 hace ligeros cambios en el gameplay

Si bien aún no nos metemos a profundidad en el sistema de combate, lo que hemos probado denota que Octopath Traveler 0 hace ligeros cambios en el gameplay, que son bien recibidos.

La jugabilidad conserva el clásico Break & Boost, que recompensa la explotación de debilidades enemigas y la gestión de puntos de acción.

Aunque se hicieron algunos ajustes pequeños para mantener la experiencia fresca, añadiendo más personajes jugables en pantalla; aunque esto parezca caótico al inicio, en realidad vuelve los combates más dinámicos.

Al meter una especie de estrategia de relevos o “posiciones defensivas y ofensivas”, las cuales hacen que el juego se sienta adictivo en esta parte, lo cual es bueno, pues mantiene los combates al azar, algo que a muchos no agrada.

Octopath Traveler 0 (Square-Enix)

Square-Enix cambio un poco el estilo narrativo de Octopath Traveler 0

Sin decir nada de la trama como tal, podemos mencionar que Square-Enix cambio un poco el estilo narrativo de Octopath Traveler 0, por lo menos así lo notamos en nuestra prueba.

Se siente como una historia más interconectada, con eventos globales que afectan regiones de Orsterra; sin que las cosas en cierto punto se sientan dispersas ya que parece que aquí tendremos un protagonista principal.

Haciendo las cosas un poco lineales, pero no por eso se pierde el poder de la trama que tenían las otras entregas, que apelaban a múltiples protagonistas que llegaban a cruzar caminos.

No obstante, eso podría cambiar mientras más avancemos en el juego, pues recordemos que solo hemos probado algunas horas. En nuestra reseña abordaremos más a detalle estos y otros puntos que veamos en la obra.