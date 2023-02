Octopath Traveler II llega en un momento donde Square-Enix no la está pasando muy bien, con polémica tras polémica en cuanto a sus lanzamientos, Forspoken es la muestra más clara.

Pero al mismo tiempo, Octopath Traveler II parece que es lo que necesita Square-Enix para darse un respiro de todo lo que sucede a su alrededor, con un juego fiel a la esencia de la desarrolladora.

Estamos hablando de un JRPG con un estilo muy a la vieja escuela, que le da un giro fresco a una fórmula que parecía gastada desde hace varias décadas.

Demostrando que, cuando se enfoca en lo que sabe hacer bien, Square-Enix nos puede dar títulos más que destacables.

Octopath Traveler II (Square-Enix)

¿De qué trata Octopath Traveler II?

Como su nombre lo indica, Octopath Traveler II nos cuenta la historia de 8 personajes diferentes, los cuales tienen su propio pasado y objetivos; pero se terminan uniendo por azares del destino.

Octopath Traveler II te deja experimentar la trama de manera libre, si bien puedes elegir a un personaje “principal”, la realidad es que todos los protagonistas tienen el mismo peso argumental.

Cada que te topes a un nuevo personaje en el juego, se te preguntará si quieres seguir con tu historia base o revisar la trama de tu nuevo compañero o compañera.

Así puedes acabar la trama del protagonista que elegiste al inicio y luego seguirte con los otros, o bien, avanzar al mismo tiempo en todos los capítulos de tus 8 héroes.

Octopath Traveler II (Square-Enix)

Ahora bien, al igual que la pasada entrega, Octopath Traveler II maneja temas bastante delicados detrás de esta estética amigable, colorida y con personajes chibi.

Todas las tramas tocan cosas como el esclavismo, el fanatismo religioso, la corrupción, la prostitución, el abuso sexual, y muchas otras cosas, que le dan un toque bastante interesante.

Pues si bien tenemos los elementos fantásticos de un juego de Square-Enix, la realidad es que lo más interesante no involucra a seres oscuros, dragones o guerras mágicas.

Sin lugar a dudas Octopath Traveler II tiene uno de los mejores guiones globales de los videojuegos en la actualidad, y la mejor escritura de personajes en un JRPG de la actual generación.

¿Cómo se juega Octopath Traveler II?

En esencia Octopath Traveler II es un JRPG clásico, esto implica peleas por turnos y batallas al azar; si jugaste un Final Fantasy de la era de NES o SNES, el título es bastante similar.

Octopath Traveler II incluso replica el tradicional sistema de niveles y de AP, donde después de cierto número de peleas subes de grado tus estadísticas, además de juntar puntos para desbloquear habilidades.

Sin embargo, es la momento de pelear donde notas los detalles que hacen único a este título.

Cada uno de los personajes de Octopath Traveler II se maneja de manera diferente, y no, no sólo estamos hablando de los “trabajos” base con los que cuentan.

Octopath Traveler II (Square-Enix)

En realidad se siente la diferencia entre manejar a Throné, la asesina, y Temenos, el clérigo; su forma de ataque, habilidades y manera de desarrollarse son diferentes.

Además puedes darle un extra a los protagonistas, pues dependiendo cómo avances en la historia, obtendrás más trabajos para equipar a los personajes, lo que te dará diversas combinaciones interesantes.

Pero esto no es todo; si bien Octopath Traveler II es un juego por turnos, Square-Enix logró darle un mayor dinamismo, esto mediante el uso del Impulso.

El Impulso sirve para hacer un combo devastador de ataques, en un mismo turno y dependiendo de la cantidad que tengamos, podremos realizar hasta 4 golpes.

Octopath Traveler II (Square-Enix)

Si esto se combina con otra mecánica que nos da un turno extra tras un tiempo determinado, haremos que nuestro personaje sea una máquina ofensiva sin precedentes.

Pero no todo en Octopath Traveler II es pelear y desarrollar a nuestros personajes, también debemos de explorar.

El mapa del juego está seccionado en diversas regiones, las cuales no son muy extensas en realidad y se pueden recorrer en cuestión de segundos; eso no significa que no tengan sus secretos.

Podremos encontrar rutas a tesoros secretos, calabozos especiales o pequeños atajos que nos solucionarán la vida.

Octopath Traveler II (Square-Enix)

Además el mismo juego nos marca el nivel de peligrosidad de cada zona, para que la evitemos o vayamos con cuidado si no tenemos el nivel suficiente. Eso sí, toma en cuenta que mientras más fuerte te hagas, el peligro de los territorios también aumenta.

Asimismo, Octopath Traveler II integra un sistema de día y noche, transición que afecta varios elementos como los monstruos que aparecen, la actividad de las ciudades y los hábitos de los NPC.

Habrá NPC que sólo podrás encontrar en el día o establecimientos que sólo abren en la noche; por lo que tendrás que hacer una buena estrategia al respecto. Afortunadamente puedes controlar esos cambios con un botón, para que te sea más fácil.

Por último no podemos olvidar las “acciones especiales” que tiene cada personaje para interactuar con esos mismos NPC.

Octopath Traveler II (Square-Enix)

Al apretar un botón en Octopath Traveler II, y dependiendo de los integrantes de tu equipo, podrás desde robarle cosas a la gente, hasta leer sus mentes y descubrir secretos.

Estas acciones también varían si es de día o de noche; cuando haya luz serán más “amigables”, mientras que en la penumbra tenderán a la agresión.

A señalar que si eres descubierto usando estas acciones, tu reputación se verá afectada y eso repercutirá en cómo percibe la gente a los protagonistas; aunque puedes limpiar tu nombre todo si vas a uno de los bares en los pueblos.

¿Cómo se ve Octopath Traveler II?

Octopath Traveler II es hermoso por donde quiera que lo veas, Square-Enix demuestra que maneja a la perfección el 2D HD, con entornos bastante limpios y personajes detallados, aunque sean pixeles.

Los escenarios de Octopath Traveler II lucen bastante cuidados, algunos incluso parecen pinturas al oleo con relieve, por los efectos 3D añadidos de manera adecuada.

Esto también se aplica a todos los efectos visuales, que combinan a la perfección elementos planos, con otros de mayor volumen y que despliegan partículas.

Octopath Traveler II (Square-Enix)

Tal vez lo único malo de todo es cuando se le hace zoom a los personajes, pues se notan todos los pixeles de estos, haciendo que se pierda un poco la magia.

A destacar también el trabajo sonoro de Octopath Traveler II; con una música excelente y un trabajo de voces adecuado, a señalar que la gran mayoría de los diálogos tienen trabajo vocal.

Debemos de mencionar que el juego te permite que los textos se pasen en automático, así puedes disfrutar más de la trama y la estética de la obra.

¿Vale la pena Octopath Traveler II?

Octopath Traveler II es un título que todo amante de los videojuegos debe de probar, sea o no fan de Square-Enix y los JRPG.

La historia de cada protagonista es intrigante, los personajes son bastante carismáticos, el sistema de batalla es divertido y tiene una estética envidiable.

Octopath Traveler II destaca por sí sólo en una industria que o bien quiere hacer más complejos los interactivos, o bien los quiere ridículamente básicos para monetizarlos al por mayor.

Además es una llamada de atención a la propia Square-Enix, que precisamente ha tratado de entrar en las tendencias anteriores; cuando lo único que necesita es hacer las cosas a su propio ritmo.