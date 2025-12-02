Después de más de dos décadas de espera, Nintendo revive Kirby Air Ride con una especie de secuela titulada Kirby Air Riders para Nintendo Switch 2, con la promesa de corregir las limitaciones del original.

Como era de esperarse, Masahiro Sakurai, creador del concepto inicial, regresa en Kirby Air Riders, buscando darle a Kirby un lugar propio dentro del género de carreras. Si bien no es el mejor juego del género, sí es uno bastante divertido.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

El gameplay de Kirby Air Riders es simple y al mismo tiempo complejo Kirby Air Riders tiene varios modos de juego para entretenerte por horas Kirby Air Riders tiene una campaña olvidable Kirby Air Riders cuenta con un gran valor de rejugabilidad Los gráficos de Kirby Air Riders son buenos a secas

El gameplay de Kirby Air Riders es simple y al mismo tiempo complejo

Lo primero a destacar es que el gameplay de Kirby Air Riders es simple y al mismo tiempo complejo, pues prácticamente se juega con un solo botón, ya que el personaje acelera automáticamente.

Además de que salvo la habilidad especial, la mayoría de los poderes se activan al momento de tomarlos en las carreras; sin embargo, esto no significa que sea un juego “fácil” de dominar.

Ya que con ese botón debes de hacer los drifts, cargar el turbo, bajar de tu vehículo o robarle el suyo a alguno de los rivales que hay en la pista. Lo cual te obliga a tener una buena estrategia al momento de entrar en las carreras.

Además, cada vehículo ofrece atributos diferenciados en velocidad, aceleración y maniobrabilidad; mientras que el diseño apuesta por partidas rápidas y frenéticas, con escenarios que obligan a adaptarse constantemente.

Curiosamente, esta simplicidad y complejidad juntas hacen que el juego no sea tan amigable al inicio, pues si estás acostumbrado a juegos de carreras clásicos, el reducir todo a un botón se sentirá extraño.

Kirby Air Riders (Nintendo)

Kirby Air Riders tiene varios modos de juego para entretenerte por horas

Algo interesante del juego es que Kirby Air Riders tiene varios modos de juego para entretenerte por horas, donde se explota el caos en cada una de sus vueltas.

Tenemos desde las carreras clásicas, donde compites en un circuito en contra de otros competidores, ya sea controlados por la máquina o por otros jugadores, siendo muy parecidas a Mario Kart y juegos similares.

También hay una especie de campaña, de la cual hablaremos en el siguiente apartado con más detalle, aunque adelantamos que no es nada del otro mundo.

Y finalmente hay una serie de pruebas, aunque también se pueden catalogar como minijuegos, que es donde pasarás más tiempo, pues son bastante entretenidos.

Con versiones pequeñas de battle royale e incluso juegos de arena de pelea, pero con vehículos y poderes resplandecientes.

Kirby Air Riders tiene una campaña olvidable

Uno de los modos que más han llamado la atención es “Escapada”, que sería el principal; sin embargo, hay que decir que Kirby Air Riders tiene una campaña olvidable.

Aunque se le trata de meter una especie de narrativa, incluso con escenas cinemáticas y elementos de trama, la realidad es que es una mera excusa para comenzar a probar el juego.

No agrega mucho en realidad a la experiencia y solo sirve para entender mejor el funcionamiento de los controles, y el gameplay general, antes de pasar a los minijuegos o las carreras, que es lo importante.

Si bien se agradece que Nintendo trate de retomar el agregar una campaña a sus juegos de carreras, como hacían en antaño otros títulos del género; este queda en un intento bastante mediano.

Kirby Air Riders cuenta con un gran valor de rejugabilidad

El gran acierto de la obra es que Kirby Air Riders cuenta con un gran valor de rejugabilidad, ya que tiene una gran cantidad de contenido para desbloquear.

El título te permite obtener personajes, vehículos y demás elementos inspirados en mundos icónicos de la saga.

Literalmente te pasarás horas en todos los modos de juego para encontrar todo lo que el título tiene oculto para ti, pues las recompensas aparecen de forma constante, lo cual te da una sensación de progreso.

Es decir, que todo tu esfuerzo está valiendo para algo; cosa que ya es muy rara en estos días, donde el progreso y recompensas o son escasas o se tiene que pagar por ellas con microtransacciones.

Los gráficos de Kirby Air Riders son buenos a secas

Vayamos a lo técnico, donde podemos decir que los gráficos de Kirby Air Riders son buenos a secas, algo que se esperaría de los primeros juegos del Nintendo Switch 2.

La obra cuenta con una gran cantidad de detalles en los personajes y escenarios, además de hacer un gran despliegue de efectos de luz y partículas, principalmente en las carreras.

Además cuenta con un excelente rendimiento, pues a pesar de todos los elementos en pantalla, nunca notamos bajas en los cuadros por segundo o cuelgues que afectaran las experiencia.

Eso sí, el hecho de tener tantas explosiones y destellos, así como la aceleración de los vehículos, en ocasiones hace que no sepas realmente lo que está pasando.

Sin olvidar que por lo mismo de las luces y colores parpadeantes, no es una obra recomendada a aquellas personas que sean sensibles a dichos elementos.

¿Vale la pena Kirby Air Riders?

Kirby Air Riders logra reivindicar un spin-off que en su momento fue divisivo, transformándolo en una experiencia completa y caótica que mezcla ternura con dinamismo.

Las fortalezas de Kirby Air Riders están en la accesibilidad, el contenido abundante y la estética encantadora, mientras que sus debilidades radican en la falta de profundidad competitiva frente a otros títulos del género.

Sin embargo, está claro que el juego no pretende destronar a juegos consolidados en el género, o a novedades dentro del mismo.

Simplemente es un regalo para los fans del universo Kirby, siendo ideal para quienes buscan diversión inmediata y un caos alegre en cada partida.