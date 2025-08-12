No dejes pasar la preventa de La Princesa Mononoke en cines de México, precio de boletos, fechas y salas de Cinépolis y Cinemex que la exhibirán.

La cadenas de entretenimiento Cinépolis y Cinemex contarán con la proyección de La Princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki.

Precio de los boletos para La Princesa Mononoke en cines de México

La preventa de boletos para La Princesa Mononoke en cines de México, Cinépolis y Cinemex, ya comenzó.

El precio de boletos en Cinépolis y Cinemex es:

Cinemex: 250 pesos

Cinépolis: 170 a 200 pesos

La Princesa Mononoke (Studio Ghibli)

Recuerda que la tarifa, tanto en Cinépolis como en Cinemex, puede variar de acuerdo al complejo que se visite.

Por ello, es necesario que consultes la disponibilidad en Cinépolis y Cinemex para que no te pierdas este reestreno en cines.

Estrenada en 1997, La Princesa Mononoke es una película animada.

Su trama sigue a Ashitaka, un joven príncipe que sale en busca del dios Ciervo para curar la herida que le provocó un jabalí enloquecido.

Durante su viaje, Ashitaka se verá envuelto en el conflicto entre Irontown y el bosque de los dioses.

Además de la disputa entre Lady Eboshi y San, una niña criada por lobos.

La Princesa Mononoke (Studio Ghibli)

Fechas para ver La Princesa Mononoke en cines de México

La Princesa Mononoke en cines de México se proyectará a partir del próximo jueves 21 de agosto.

Cabe señalar que el largometraje animado en Cinemex tiene funciones programadas hasta el siguiente miércoles 27 de agosto 2025.

Mientras que Cinépolis no ha revelado cuántos días exhibirá la cinta, aunque se espera que la proyección sea similar a lo que ofrece Cinemex.

La Princesa Mononoke (Studio Ghibli)

¿En qué cines de México se exhibirá La Princesa Mononoke?

Ya se sabe en qué cines de México se exhibirá La Princesa Mononoke.

En Cinemex, la cinta de Hayao Miyazaki contará con este circuito:

Península Tijuana Platino (Baja California)

Dowtown Puebla (Puebla)

Downtown Puebla Platino (Puebla)

Antara Platino (CDMX)

Encuentro Oceanía (CDMX)

Parque Delta (CDMX)

Santa Fe (CDMX)

Tezontle (CDMX)

Por su parte, Cinépolis no ha dado a conocer las salas en las que se proyectará La Princesa Mononoke.

No obstante, toma en cuenta que el reestreno será para pantallas IMAX.

Así que los complejos de exhibición serían aquellos que cuenten con ese tipo de formato.